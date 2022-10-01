Burak Yılmaz'dan samimi açıklamalar: Takım otobüsündeki kavga, prim, teknik direktör seçimi...

2 yıl önce Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaştıktan sonra bu sezon başı Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz gollerine Hollanda'da devam ediyor. Çıktığı 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren 37 yaşındaki veteran golcü, ESPN Hollanda televizyonundan Yordi Yamali ile yaptığı röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri.

- Fortuna Sittard'daki ilk sürecin hakkında düşüncelerini alabilir miyim?

Sonuçlar açısından kötü gitti. 7 maç oynadık, ikisine başlayamadım. 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, tabii ki kazanmaktır. Örneğin, çok fırsat kaçırdığım ama takım arkadaşımın gol atıp 3 puan aldığımız son maç. Her maçın böyle geçmesini istiyorum.