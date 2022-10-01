Burak Yılmaz'dan samimi açıklamalar: Takım otobüsündeki kavga, prim, teknik direktör seçimi...

2 yıl önce Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaştıktan sonra bu sezon başı Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz gollerine Hollanda'da devam ediyor. Çıktığı 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren 37 yaşındaki veteran golcü, ESPN Hollanda televizyonundan Yordi Yamali ile yaptığı röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri.
- Fortuna Sittard'daki ilk sürecin hakkında düşüncelerini alabilir miyim?
Sonuçlar açısından kötü gitti. 7 maç oynadık, ikisine başlayamadım. 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, tabii ki kazanmaktır. Örneğin, çok fırsat kaçırdığım ama takım arkadaşımın gol atıp 3 puan aldığımız son maç. Her maçın böyle geçmesini istiyorum.
Hollanda Ligi kaliteli. Burada herkes futbol oynamaya çalışıyor, bu çok değerli bir şey. Sadece savunma yapan veya bir puan için oynayan olumsuz bakış açısına sahip bir takım yok. Takımlar futbol oynamaya çalışıyor, bu çok güzel bir şey.
TÜRKİYE İLE HOLLANDA ÇOK FARKLI
Hocalığa geçiş sürecimde bir şeyler öğrenmek için buraya geldim. Benim için Hollanda da Brezilya gibi bir futbol ekolü. Türkiye ile Hollanda arasında çok fark var. Burada iyi de olsanız da kötü de olsanız herkes futbol oynamaya çalışıyor. İnsanlar bunu bir oyun olarak görüp eğlenmeye çalışıyor. Türkiye'de bu durum tam tersi. Hayat tamamen galibiyet ve mağlubiyete bağlı. Kaybedersen dünyanın sonu, kazanırsan kralsın.
- Fortuna'nın kötü başlangıcı sonunda teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı...
Tamamen kulüp yönetim kurulu tarafından alınmış bir karar. Sonuçta ben burada sadece bir çalışanım. Üstümde başkan ve teknik direktör var ve sizin de sahibiniz var. Benimle alakası olmayan ve futbolda olan bir karar bu. Ama 3 maçta 10 gol yedik, üçünü de kaybettik, bu karara etki etmiş olmalı. Sjors yetenekli ve genç bir antrenör ve hırsları var.