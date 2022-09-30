Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi çifte şok! Icardi ve Yusuf Demir kadroda yok

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'a iki isimden kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı. Juan Mata ise Adana Demirspor maçı kafilesine dahil edildi. Öte yandan Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir kadroda yer almıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün büyük umutlarla Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki golcü futbolcu Icardi, Galatasaray formasıyla 1 maça çıkmıştı.