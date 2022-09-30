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    • Spor
    • 30.09.2022 16:56
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    • 30.09.2022 16:56
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    Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi çifte şok! Icardi ve Yusuf Demir kadroda yok

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Maç için Adana'ya giden sarı-kırmızılarla sakatlığı bulunan Icardi ve Yusuf Demir kadroya alınmadı.

    G.Saray’da Adana Demirspor maçı öncesi çifte şok

    Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'a iki isimden kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı. Juan Mata ise Adana Demirspor maçı kafilesine dahil edildi. Öte yandan Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir kadroda yer almıyor.

    Sarı-kırmızılı kulübün büyük umutlarla Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki golcü futbolcu Icardi, Galatasaray formasıyla 1 maça çıkmıştı.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi çifte şok! Icardi ve Yusuf Demir kadroda yok
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