Beşiktaş'ın derbi kozu 'sertlik': Rakibini yıldıracak

Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar, yarın karşılaşacağı ezeli rakibini mağlup ederek taraftarının gönlünü kazanmak istiyor. Kara Kartal'da derbi maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Derbi öncesi ise ilginç istatistikler dikkat çekiyor.

RAKİP ALANDA BASKI

Beşiktaş, Süper Lig'de temaslı oyunu en çok tercih eden takımlardan. Siyah-Beyazlılar özellikle maçın başlama düdüğüyle birlikte rakip alanda büyük bir baskı kuruyor. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı da evlerinde aynı plana sadık kalacaklar.