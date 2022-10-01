Beşiktaş'ın derbi kozu 'sertlik': Rakibini yıldıracak

Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar, yarın karşılaşacağı ezeli rakibini mağlup ederek taraftarının gönlünü kazanmak istiyor. Kara Kartal'da derbi maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Derbi öncesi ise ilginç istatistikler dikkat çekiyor.
RAKİP ALANDA BASKI
Beşiktaş, Süper Lig'de temaslı oyunu en çok tercih eden takımlardan. Siyah-Beyazlılar özellikle maçın başlama düdüğüyle birlikte rakip alanda büyük bir baskı kuruyor. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı da evlerinde aynı plana sadık kalacaklar.
AVRUPA'DA 4. SIRADA
Siyah-Beyazlılar, Avrupa'da maç başına en çok faul yapan 4. takım konumunda. Valerien Ismael'in öğrencileri, maç başına 16.6 faul yapıyor.
Avrupa'nın en çok faul yapan takımı ise Real Sociedad. İspanyol ekibi 17.5 faul ortalaması ile oynuyor. Onu 17.4 ortalama ile Hellas Verona ve 17.3 ortalama ile Real Mallorca takip ediyor.