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    • Spor
    • 01.10.2022 14:09
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    • 01.10.2022 14:09
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    Beşiktaş'ın derbi kozu 'sertlik': Rakibini yıldıracak

    Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışından önemli yara alan Beşiktaş yarın evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Derbiyi kazanarak taraftarının yüzünü güldürmek isteyen siyah-beyazlılar sert oyuyla ön plana çıkıyor. Avrupa’da maç başına en çok faul yapan 4. takım konumunda bulunan Beşiktaş, rakibi temaslı oyunuyla yıldırmaya çalışacak.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Beşiktaş ’sert’ oynayacak

    Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar, yarın karşılaşacağı ezeli rakibini mağlup ederek taraftarının gönlünü kazanmak istiyor. Kara Kartal'da derbi maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Derbi öncesi ise ilginç istatistikler dikkat çekiyor.

    RAKİP ALANDA BASKI
    Beşiktaş, Süper Lig'de temaslı oyunu en çok tercih eden takımlardan. Siyah-Beyazlılar özellikle maçın başlama düdüğüyle birlikte rakip alanda büyük bir baskı kuruyor. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı da evlerinde aynı plana sadık kalacaklar.

    AVRUPA'DA 4. SIRADA
    Siyah-Beyazlılar, Avrupa'da maç başına en çok faul yapan 4. takım konumunda. Valerien Ismael'in öğrencileri, maç başına 16.6 faul yapıyor.

    Avrupa'nın en çok faul yapan takımı ise Real Sociedad. İspanyol ekibi 17.5 faul ortalaması ile oynuyor. Onu 17.4 ortalama ile Hellas Verona ve 17.3 ortalama ile Real Mallorca takip ediyor.

        ORTADA ŞOK PRES
        Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, Fenerbahçe maçında şok prese Josef de Souza, Gedson ve Salih Uçan ile başlayacak. İleri uçta oynayacak Redmond, Muleka ve Weghorst ise stoperlere sürekli baskı uygulayarak hata yapmalarını sağlayacak.

        KART UYARISI
        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Fransız teknik adam, oyuncularına uyarılarda bulunarak erken kart görmemelerini istedi. Kartal, derbide her zamanki gibi sert oynayacak ama daha dikkatli olacak.

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