Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Valerien Ismael Konya’nın Kanarya’yı yendiği maçı tekrar tekrar izledi





POZİSYONA BİLE GİREMEDİLER

Sarı-Lacivertliler'e şu ana kadar ligde yenilgi yaşatan tek takım olan Konyaspor'un aldığı 1-0'lık galibiyetin derbi öncesi Ismael'e referans olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe sezonun en etkisiz futbolunu bu maçta oynarken, pozisyona girmekte bile fazlasıyla zorlanmıştı. Bu karşılaşmayı çok iyi analiz eden Fransız teknik adamın defanstan ayağa paslarla çıkarak rakibin en önemli silahı olan pres gücünü kırmak istediği öğrenildi.