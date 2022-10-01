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    Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Valerien Ismael Konya’nın Kanarya’yı yendiği maçı tekrar tekrar izledi

    Geriden pasla çıkarak presi kırmayı planlayan Ismael, rakip defansı dengesiz yakalayıp pozisyona girmeyi düşünüyor. Fransız hoca ayrıca Muleka ve Redmond’ı da sık sık savunmanın arkasına kaçıracak.

    Fener’i böyle yıkacak!

    Derbi öncesi baskıyı üzerinde hisseden Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael galibiyete kilitlendi. Fenerbahçe'nin oynadığı tüm resmi maçları dikkatlice izleyen Fransız hocanın 1 maç üzerinde özellikle durduğu öğrenildi.



    POZİSYONA BİLE GİREMEDİLER
    Sarı-Lacivertliler'e şu ana kadar ligde yenilgi yaşatan tek takım olan Konyaspor'un aldığı 1-0'lık galibiyetin derbi öncesi Ismael'e referans olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe sezonun en etkisiz futbolunu bu maçta oynarken, pozisyona girmekte bile fazlasıyla zorlanmıştı. Bu karşılaşmayı çok iyi analiz eden Fransız teknik adamın defanstan ayağa paslarla çıkarak rakibin en önemli silahı olan pres gücünü kırmak istediği öğrenildi.



    ORTA ALANI ÖZEL ÇALIŞTIRIYOR
    Ismael'in bu nedenle idmanlarda savunma hattı ve orta alanda görev vermeyi düşündüğü Josef, Salih ve Gedson'a özel çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. Ismael'in ayrıca iki hızlı oyuncusu Redmond ve Muleka'yı Fenerbahçe defansanın arkasına sarkıtarak pozisyon bulmayı hedeflediği belirlendi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'yi böyle yıkacak! Valerien Ismael Konya’nın Kanarya’yı yendiği maçı tekrar tekrar izledi
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