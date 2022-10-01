Kasımpaşa tek attı 3 aldı! Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 57'de Celina kaydetti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 12 puana ulaşırken Gaziantep 11 puanda kaldı.
Mücadelenin lk yarısı golsüz sona erdi.
14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.