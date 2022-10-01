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    • Spor
    • 01.10.2022 14:34
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    • 01.10.2022 16:55
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    Kasımpaşa tek attı 3 aldı! Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Son dakika spor haberleri! Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının 57. dakikasında 1-0 öne geçen Kasımpaşa karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kasımpaşa tek attı 3 aldı!

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 57'de Celina kaydetti.

    Bu sonucun ardından Kasımpaşa 12 puana ulaşırken Gaziantep 11 puanda kaldı.

    Mücadelenin lk yarısı golsüz sona erdi.

    14. dakikada kaleci Günay ve Gaziantep FK savunmasının üst üste hatalarıyla yaşanan karambolde topa son vuran isim ceza sahası içinde Ben Ouanes oldu. Boş kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

        37. dakikada ceza yayı içinden kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in şutu üstten dışarı çıktı.

        45+2. Sagal'ın Ben Ouanes'e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla penaltı iptal edildi.

        Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        50. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Bahoken, ceza sahasına girer girmez şutunu çekerken, kaleci Günay ayaklarıyla meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

        57. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Celina, meşin yuvarlağı önce kontrol edip, sonra kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

        59. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortaladığı topa Pekhart kale önünde kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        90+5. dakikada Gaziantep FK'nin hücuma çıkarken kaptırdığı topla pozisyona giren Tirpan'ın ceza sahası önünden şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.

        Müsabaka Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İLK 11'LER
        Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken

        Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart

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