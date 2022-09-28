Büyük seferberlik! Jorge Jesus Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanıyor





VİDEOLAR DA DOSYADA VAR

Alınan bilgilere göre Portekizli hoca, Beşiktaşlı futbolcularla ilgili geniş çaplı analiz dosyaları hazırlattı. Jesus'un derbideki olası eşleşmelere göre bu dosyaları futbolculara ilettiği öğrenildi. Hazırlanan bu dosyalarda tüm istatistiklerin, artı ve eksi yönlerin yanı sıra bazı videoların da olduğu da belirlendi. Jesus bunun dışında derbi öncesi motivasyonu arttırıcı bazı çalışmalar da yapıyor. Kariyerinde sayısız derbiye çıkan ve böylesine büyük atmosferleri çok iyi bilen tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'la oynanan eski derbilerle ilgili sevinç görsellerini tesislerin belirli noktalarına astırdığı öğrenildi.