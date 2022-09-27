Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar daha avantajlı! İşte istatistikler

Fenerbahçe cephesinde durum daha parlak gözüküyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe, son 5 lig maçında 4 galibiyet aldı. Şimdiye kadar oynadığı 6 maçta ise rakip fileleri ise tam 20 kez sarstı.