Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar daha avantajlı! İşte istatistikler

Süper Lig'de son iki maçında puan kaybeden Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek moral bulmak istiyor. Evinde Başakşehir'e kaybeden Kartal, milli ara öncesi oynadığı son maçta ise İstanbulspor ile Olimpiyat Stadı'nda berabere kalmıştı.
Eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisine çok büyük önem veriyor. Fransız teknik adam, özellikle hücum hattındaki yıldızlarına bu maçta çok güveniyor.
Fenerbahçe cephesinde durum daha parlak gözüküyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe, son 5 lig maçında 4 galibiyet aldı. Şimdiye kadar oynadığı 6 maçta ise rakip fileleri ise tam 20 kez sarstı.