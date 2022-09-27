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    • 27.09.2022 11:27
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    • 27.09.2022 12:01
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    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar daha avantajlı! İşte istatistikler

    Milli ara sona ererken gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Pazar günü Vodafone Park’ta iki dev Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki şampiyonluk adayının ortaya koyacağı mücadele ve çıkacak sonuç merak ediliyor. İstatistiklere bakıldığında ise Beşiktaş daha avantajlı gözüküyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Beşiktaş daha avantajlı

    Süper Lig'de son iki maçında puan kaybeden Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek moral bulmak istiyor. Evinde Başakşehir'e kaybeden Kartal, milli ara öncesi oynadığı son maçta ise İstanbulspor ile Olimpiyat Stadı'nda berabere kalmıştı.

    Eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisine çok büyük önem veriyor. Fransız teknik adam, özellikle hücum hattındaki yıldızlarına bu maçta çok güveniyor.

    Fenerbahçe cephesinde durum daha parlak gözüküyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe, son 5 lig maçında 4 galibiyet aldı. Şimdiye kadar oynadığı 6 maçta ise rakip fileleri ise tam 20 kez sarstı.

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde ilginç bir istatistik göze çarpıyor. İki dev arasında oynanan 30 derbide ev sahibi olan takımların ezici üstünlüğü göze çarpıyor. Son 30 maçta deplasmanda oynayan takımlar sadece 4 galibiyet alabildi.

        Son 3 lig maçında taraftarlar sahadan 1'er puanla ayrılırken, Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi son olarak 2020-2021 sezonunda 4-3'lük skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise son deplasman galibiyetine 2016-2017 sezonunda oynanan kupa maçında imza attı. Sarı-Lacivertliler o maçtan 1-0 üstün ayrıldı.

        Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından beri ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmedi. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2'şer galibiyeti bulunuyor. 6 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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