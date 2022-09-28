Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata ile ilgili ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler mevcut... 34 yaşındaki futbolcu, 2 üniversite bitirdi. Camilo Jose Cela Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Mata aynı zamanda Madrid Teknik Üniversitesi'nde Pazarlama okudu.