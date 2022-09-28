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    • 28.09.2022 11:08
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    Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle en çok konuşulan takım olan Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında formayı ilk kez giydi. Saha içinde attığı akıl dolu paslarla dikkat çeken Mata'nın kariyeri boyunca eğitime ve bilime çok önem verdiği öğrenilirken, IQ'sunun Einstein'dan sadece 18 puan daha düşük olduğu ortaya çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’ın sahadaki dahisi

    Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine kattığı İspanyol orta saha, gerek saha içi gerekse saha dışında başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kariyeri boyunca eğitime, bilime çok önem veren yıldız futbolcu, müthiş zekası ile dikkat çekiyor.

    Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata ile ilgili ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler mevcut... 34 yaşındaki futbolcu, 2 üniversite bitirdi. Camilo Jose Cela Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Mata aynı zamanda Madrid Teknik Üniversitesi'nde Pazarlama okudu.

    Belki de en dikkat çekici bilgi Juan Mata'nın IQ'sunun 142 olduğu... Ünlü bilim adamı Einstein'ın IQ'sunun 160 olduğu düşünüldüğünde Mata'nın değeri daha da önem kazanıyor.

        Galatasaray formasıyla ilk maçında İstanbulspor'a karşı mücadele eden tecrübeli oyuncu performansıyla büyülemişti. Hazırlık maçı olmasına rağmen 8 kilit pas veren Mata, her zaman olduğu gibi saha içinde yine zekasını konuşturdu. Yıldız futbolcunun saha içinde Galatasaray'ın beyni olması bekleniyor.

        Real Madrid altyapısından yetişen Mata, Valencia, Chelsea ve Manchester United takımlarında forma giydi. Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol yıldızın Adana Demirspor ile oynanacak maça yedek başlaması bekleniyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor
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