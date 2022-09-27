Derbiler ondan sorulur! Türkiye’deki ilk büyük maçına hazırlanan Jorge Jesus’un karnesini TAKVİM çıkardı

Fener pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor. Sarı-Lacivertli takıma oynattığı etkili futbolla büyük alkış toplayan teknik direktör Jorge Jesus da Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor.
ÖNEMLI RAKAMLAR
TAKVİM, kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Portekizli hocanın derbi karnesini çıkardı. Jesus'un büyük maçlarda gösterdiği performans, Beşiktaş sınavı öncesi Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek cinsten.
68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 69 büyük maçta görev yaptı. Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 35 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.