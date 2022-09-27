Derbiler ondan sorulur! Türkiye’deki ilk büyük maçına hazırlanan Jorge Jesus’un karnesini TAKVİM çıkardı





68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 69 büyük maçta görev yaptı. Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 35 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.