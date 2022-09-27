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    Derbiler ondan sorulur! Türkiye’deki ilk büyük maçına hazırlanan Jorge Jesus’un karnesini TAKVİM çıkardı

    Portekiz ve Brezilya’da 3 takımla 69 büyük maça çıkan Jorge Jesus 35 galibiye t alırken, 14 de beraberlik yaşadı. Portekizli hoca, bu maçların yüzde 71’inden mağlubiyet görmeden ayrıldı

    Derbiler ondan sorulur

    Fener pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor. Sarı-Lacivertli takıma oynattığı etkili futbolla büyük alkış toplayan teknik direktör Jorge Jesus da Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor.



    ÖNEMLI RAKAMLAR
    TAKVİM, kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Portekizli hocanın derbi karnesini çıkardı. Jesus'un büyük maçlarda gösterdiği performans, Beşiktaş sınavı öncesi Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek cinsten.



    68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 69 büyük maçta görev yaptı. Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 35 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.



        Tecrübeli teknik adam böylece son 13 yılda çıktığı 69 büyük maçın 49'undan yani yüzde 71'inden mağlubiyet görmeden ayrıldı.



        Jesus, Benfica'nın başında Porto ve Sporting Lizbon'a karşı 33 maçın 19'unda yenilgi yaşamadı.



        Portekizli hoca, Sporting döneminde ise Benfica önündeki 8 derbinin 6'sını kaybetmedi.



            BREZİLYA'DA ŞOV!
            Başarılı grafiğini Brezilya'ya da taşıyan Jorge Jesus, Rio derbilerinde Fluminense, Vasco de Gama ve Botafogo önünde 10 sınav verdi. Başarılı hoca bu karşılaşmalardan tam 8 galibiyet alırken, 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak harika bir derbi performansı sergiledi.



            FENER TARAFTARININ PROFESÖRÜ
            Fenerbahçeli taraftarlar, büyük güven beslediği Jorge Jesus için sosyal medyada profesör lakabını kullanıyor.

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