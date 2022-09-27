Ay-yıldızlılar, Stefan Kuntz yönetiminde adeta tarihi yeniden yazdı! Milliler, Faroe Adaları’nın 40 yıl içinde yendiği 16. takım olmayı başardı





SOSYAL MEDYA YIKILDI

Milli Takım'ın Faroe Adaları önünde aldığı şok yenilği sosyal medyada gündemin ilk maddesi oldu. Stefan Kuntz kadar, sahada tel tek dökülen futbolcular da eleştirilerden nasibini aldı.



BU İŞİN ŞAKASI YOK! İSTİFA ET

Türk futbolu Faroe Adaları yenilsinin şokunu yaşıyor. Hem alınan yenilgi hem de kötü futbol futbol kamuoyunu adeta söz birliğine götürmüş durumda. TAKVİM yazarlarından İlker Yağcıoğlu, "Milli Takım etkisiz ve silik. Bu görüntünün sebibi Stefan Kuntz" derken, Oktay Derelioğlu "Ben olsam hemen istifa ederim" ifadesini kullandı. Evren Turhan "Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan toplam 5 gol yedik. Bu iş Kuntz'a ağır geldi" görüşünü savunurken, Onur Özkan "Sadece Kuntz değil, milli takımın başına geçmesinde kimlerin payı varsa derhal istifa etmelidir" dedi.