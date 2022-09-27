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    Ay-yıldızlılar, Stefan Kuntz yönetiminde adeta tarihi yeniden yazdı! Milliler, Faroe Adaları’nın 40 yıl içinde yendiği 16. takım olmayı başardı

    FIFA sıralamasında 125. olan, 3.7 milyon Euro toplam takım değeri bulunan Faroe Adaları’na yenilen Milliler çok büyük tepki topladı. Ay- Yıldızlı ekibimiz, bu küçük ada ülkesinin yendiği takımların listesine girmeyi başardı!

    Hüsranın listesi!

    Uluslar C Ligi'ndeki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilen Milli Takımımız gündemin ilk maddesi oldu. Ay-Yıldızlılar kadro değeri 3.7 milyon Euro, yüzölçümü 1400 kilometre kare, nüfusu ise 50 bin olan bu küçük ada ülkesi önünde yaşadığı mağlubiyetle tarihi adeta tersten yazdı.



    DÜNYA BASINI DA ŞAŞTI KALDI
    Çünkü Faroe 1982'den bu yana yani son 40 yıl içinde sadece 15 galibiyet alabilmişti. Milli Takımımız, Faroe'ye 16. galibiyet sevincini yaşatırken, bu hüsran listesine girmeyi başardı. Faroe'nin daha önce mağlup ettiği takımları görünce, Ay-Yıldızlılar'ın nasıl büyük bir hayal kırıklığına imza attığı daha net anlaşılıyor. Malta, Lüksemburg, Litvanya, Letonya, Andorra, Moldova, Avusturya, San Marino, Yunanistan, Estonya, Kanada, Liechtenstein, İzlanda, Cebelitarık ve Kazakistan sonrası listeye giren 16. takım maalesef Türkiye oldu.



    KOYUN NÜFUSU DAHA FAZLA!
    Milliler'in aldığı şok yenilgi, dünya basınında da şaşkınla karşılandı. İngiliz Daily Star gazetesi, "Koyun nüfusunun insan nüfusundan fazla olduğu Faroe, 84 milyon nüfuslu, kendisinden 1726 kat daha büyük olan Türkiye'yi yendi" ifadesini kullandı. Sweden Post ise, "50 bin nüfuslu yaban mersini ulusu Faroe, 84 milyon nüfuslu Türkiye'yi şok eden bir mağlubiyete uğrattı" yorumunu yaptı.



        SOSYAL MEDYA YIKILDI
        Milli Takım'ın Faroe Adaları önünde aldığı şok yenilği sosyal medyada gündemin ilk maddesi oldu. Stefan Kuntz kadar, sahada tel tek dökülen futbolcular da eleştirilerden nasibini aldı.

        BU İŞİN ŞAKASI YOK! İSTİFA ET
        Türk futbolu Faroe Adaları yenilsinin şokunu yaşıyor. Hem alınan yenilgi hem de kötü futbol futbol kamuoyunu adeta söz birliğine götürmüş durumda. TAKVİM yazarlarından İlker Yağcıoğlu, "Milli Takım etkisiz ve silik. Bu görüntünün sebibi Stefan Kuntz" derken, Oktay Derelioğlu "Ben olsam hemen istifa ederim" ifadesini kullandı. Evren Turhan "Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan toplam 5 gol yedik. Bu iş Kuntz'a ağır geldi" görüşünü savunurken, Onur Özkan "Sadece Kuntz değil, milli takımın başına geçmesinde kimlerin payı varsa derhal istifa etmelidir" dedi.



        ALTINTOP: HOCAYLA DEVAM!
        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkındaki eleştirilere kızan Milli Takımlar Sorumlusu Altıntop, "Ben sorumluyum ya. Biz hocayla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Altıntop, takımdaki genç oyunculara sahip çıkılması ve destek olunması gerektiğinin altını çizdi.



        BALIK BAŞTAN KOKAR...
        Son 2 maçtaki görüntü felaketti. Uzun zamandır bu kadar silik, etkisiz ve inançsız bir milli takım izlememiştim. Balık baştan kokar diye bir ata sözümüz var. Bu görüntünün sebebi bence Stefan Kuntz. Bundan sonra Alman çalıştırıcı ile yola devam etmenin bir faydası olacağını düşünmüyorum. (İlker YAĞCIOĞLU)



            KABUL EDİLEMEZ
            Lüksemburg'a yenilmekten son anda kurtulduk. Faroe Adaları'na ise yenildik. Bu durum olağanmış gibi gösteriliyor. Hayır bu durum olağanüstüdür. Kuntz "Bizim kalitemiz bu" diyor. Bu söz kabul edilemez. Ben Türkiye'yi Avrupa Şampiyonu yapsam ama sonra da gelip Faroe Adaları'na yenilsem dayanamam istifa ederim. (Oktay DERELİOĞLU)



            KUNTZ'A BU İŞ AĞIR GELDİ
            Kuntz'un açıklamaları ve performansı iç açıcı değil. Kuntz sanki takımı idare edemiyor gibi. Hocanın lider özelliği olması lazım. Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan 5 gol yedik. Bunun açıklaması yok. Oyuncular gelişmiyor. Kuntz'a bu iş ağır geldi diye düşünüyorum. Buna sabır gösterecek zamanımız yok. (Evren TURHAN)



            SADECE KUNTZ YETMEZ!
            Kuntz kötü hoca, bu net. Ancak sadece onun gitmesi sorunları çözecek mi? 58 yaşına kadar üst düzey hiçbir takımı çalıştırmayan, CV'sinde Almanya U21 dışında hiçbir başarı yazmayan Kuntz'un Milli Takımımız'ın başına geçmesinde kimlerin payı varsa, derhal istifa etmelidir. Türk milleti, böylesine bir hüsranı hak etmiyor. (Onur ÖZKAN)

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            Haberler Spor Ay-yıldızlılar, Stefan Kuntz yönetiminde adeta tarihi yeniden yazdı! Milliler, Faroe Adaları’nın 40 yıl içinde yendiği 16. takım olmayı başardı
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