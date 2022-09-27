Ay-yıldızlılar, Stefan Kuntz yönetiminde adeta tarihi yeniden yazdı! Milliler, Faroe Adaları’nın 40 yıl içinde yendiği 16. takım olmayı başardı

Uluslar C Ligi'ndeki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilen Milli Takımımız gündemin ilk maddesi oldu. Ay-Yıldızlılar kadro değeri 3.7 milyon Euro, yüzölçümü 1400 kilometre kare, nüfusu ise 50 bin olan bu küçük ada ülkesi önünde yaşadığı mağlubiyetle tarihi adeta tersten yazdı.
DÜNYA BASINI DA ŞAŞTI KALDI
Çünkü Faroe 1982'den bu yana yani son 40 yıl içinde sadece 15 galibiyet alabilmişti. Milli Takımımız, Faroe'ye 16. galibiyet sevincini yaşatırken, bu hüsran listesine girmeyi başardı. Faroe'nin daha önce mağlup ettiği takımları görünce, Ay-Yıldızlılar'ın nasıl büyük bir hayal kırıklığına imza attığı daha net anlaşılıyor. Malta, Lüksemburg, Litvanya, Letonya, Andorra, Moldova, Avusturya, San Marino, Yunanistan, Estonya, Kanada, Liechtenstein, İzlanda, Cebelitarık ve Kazakistan sonrası listeye giren 16. takım maalesef Türkiye oldu.
KOYUN NÜFUSU DAHA FAZLA!
Milliler'in aldığı şok yenilgi, dünya basınında da şaşkınla karşılandı. İngiliz Daily Star gazetesi, "Koyun nüfusunun insan nüfusundan fazla olduğu Faroe, 84 milyon nüfuslu, kendisinden 1726 kat daha büyük olan Türkiye'yi yendi" ifadesini kullandı. Sweden Post ise, "50 bin nüfuslu yaban mersini ulusu Faroe, 84 milyon nüfuslu Türkiye'yi şok eden bir mağlubiyete uğrattı" yorumunu yaptı.