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    Stefan Kuntz Faroe hezimetini bu sözlerle açıkladı: Bu kez nakavt olduk!

    Alman hoca Stefan Kuntz, “Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor” diye konuştu... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Bu kez nakavt olduk!

    A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 2-1 kaybedilen Faroe Adaları maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, şok yenilgiyi, "Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor" sözleriyle özetledi.



    BAHANE ÜRETMEMEK GEREKİYOR
    Kuntz, "Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde. Belli şeyleri söylemek gerekirse, hiçbir milli takım en kaliteli 10-11 oyuncusunu kaybederse onun yerine başka oyuncular koyması zor oluyor" dedi.



    GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK LAZIM
    Tecrübeli hoca, "Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek pek gerçekçi değil" diye konuştu.



        STEFAN KUNTZ'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
        Kuntz, Lüksemburg maçına göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Alman hoca, cezalı duruma düşen Cengiz, ve sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar, Enes, Orkun, Uğurcan ve Halil yerine ilk 11'de Altay, Ozan, Yunus, Berkan, İrfan Can ve Serdar Dursun'a şans verdi.



        YUNUS ALAN BULAMADI
        Yunus Akgün, Faroe Adaları savunması arasında kayboldu. İstediği boş alanları bulamayan yıldız isim, santraforlara pozisyon hazırlayamadı.



        SON 2 MAÇTA 5 GOL YEDİK
        Uluslar C Ligi'nde oynadığı 4 maçta gol yemeyen milli takım son iki maçında Lüksemburg ve Faroe'den 5 gol yedi.
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            Haberler Spor Stefan Kuntz Faroe hezimetini bu sözlerle açıkladı: Bu kez nakavt olduk!
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