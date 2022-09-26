Stefan Kuntz Faroe hezimetini bu sözlerle açıkladı: Bu kez nakavt olduk!

A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 2-1 kaybedilen Faroe Adaları maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, şok yenilgiyi, "Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor" sözleriyle özetledi.
BAHANE ÜRETMEMEK GEREKİYOR
Kuntz, "Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde. Belli şeyleri söylemek gerekirse, hiçbir milli takım en kaliteli 10-11 oyuncusunu kaybederse onun yerine başka oyuncular koyması zor oluyor" dedi.
GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK LAZIM
Tecrübeli hoca, "Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek pek gerçekçi değil" diye konuştu.