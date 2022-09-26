Stefan Kuntz Faroe hezimetini bu sözlerle açıkladı: Bu kez nakavt olduk!





BAHANE ÜRETMEMEK GEREKİYOR

Kuntz, "Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde. Belli şeyleri söylemek gerekirse, hiçbir milli takım en kaliteli 10-11 oyuncusunu kaybederse onun yerine başka oyuncular koyması zor oluyor" dedi.