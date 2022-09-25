Joao Pedro isminin Galatasaray ile anılmasına cevap verdi

Fenerbahçe'nin Cagliari'den transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Joao Pedro dün gerçekleştirdikleri antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki forvet oyuncusu transfer döneminde adının Galatasaray'la anılmasıyla ilgili gelen soruyu, "En iyi cevabı burada olarak verdim" diyerek yanıtladı. Pedro, "Farklı bir lige geldim, 8 yıl sonra farklı bir lige gelince adaptasyon kolay olmuyor. Sadece futbol değil, özel hayat da önemli oluyor ama bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı. Pedro sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiziksel anlamda maçlar oynadıkça %100'üme ulaşacağım. Hocamız çok talepkar. Bu da tabii ki oyuncuların onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. Son maçımızda çok pozisyon ürettik. İyi bir yoldayız. Kadromuz geniş. Hatta gülerek hocamızla dalga geçiyoruz işiniz çok zor diye. Birbirimizin seviyesini yükseltiyoruz. Büyük takım budur."
BREZİLYA BENİ İZLİYORDUR
"Takımımızın birinci penaltıcısı Enner Valencia. Son maçta kaçırdığım penaltıdan sonra üzüldüm, benim de gol atmaya ihtiyacım var. Ancak maçta buna takılı kalmadım. Fenerbahçe'de oynadığım sürece milli takımın beni izlememesi mümkün değil. Böyle büyük bir takımda oynarsanız muhakkak izleniyor olacaksınız. Gerisi benim performansıma kalmış. Gol atmak için çok çalışıyorum, özgüvenliyim."
KONUŞURKEN ARI SOKTU!
Joao Pedro, basın toplantısı sırasında talihsiz bir olay yaşadı. Brezilya asıllı İtalyan yıldız soruları cevaplarken bir arının saldırısına uğradı. Arının elinden soktuğu Pedro kısa bir şok geçirdi. Daha sonra ise kendisini sokan arıyı eliyle yakaladı.