29 yaşındaki maestro coştu! Bakasetas'tan dikkat çeken performans

Son şampiyon Trabzonspor sezona güzel bir başlangıç yapmış, sonrasında birkaç maç taraftarını üzmüştü. Daha sonrasında Avrupa Ligi ve Süper Lig'de aldığı iki galibiyetle milli araya moralli giren Trabzonspor, taraftarını sevindirmeyi başarmıştı. Fırtına, son dönemde oyun olarak da taraftarını mutlu etmeye başladı. Takım oyununun yukarı doğru ivme kazanmasının ardından bazı oyuncuların performansları arttı. Özellikle geçtiğimiz sezonun ilk haftalarında fırtınalar estiren Bakasetas ilk 9 haftada 7 gol atıp 3 asistlik performans sergilemişti. Bu sezona istediği gibi başlayamayan Yunan maestro son haftalarda kendine gelmeye başladı. Bu dönem lig ve Avrupa'da ilk 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncu, son 4 mücadelede ise 2 gol ve 3 asistle şov yaptı. Abdullah Avcı'nın oyun sisteminde yaptığı değişikler işe yaramış gözüküyor. Bilindiği üzere Avcı son haftalarda Enis Bardhi ve Abdülkadir Ömür'ü kenara çekmiş; sahada 10 numara olarak sadece Yunan yıldız Bakasetas kalmıştı.

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