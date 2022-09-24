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    • Spor
    • 24.09.2022 17:15
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    • 24.09.2022 17:15
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    Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-İstanbulspor maçı CANLI İZLE

    Süper Lig'de verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım, rakibini kendi sahasında konuk edecek. Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte merak rdilenler...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Süper Lig'de verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım, rakibini kendi sahasında konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapıalcak karşılaşma hakkında aramalar hızlandı.

    GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - İstanbulspor maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maç D SMART VE D SMART GO'da naklen canlı yayınlanacak.

    BURUK'TAN HAZIR OLMAYAN İSİMLERE ŞANS

    Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası futbolculara 3 gün izin verdi. Salı akşamı Florya'da yeniden toplanacak sarı-kırmızılılar boş durmayacak ve hafta sonu İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Buruk bu karşılaşmada İcardi, Mata, Midtsjö gibi henüz hazır olmayan isimlere şans verecek ve açıklarını kapatmaya çalışacak.

        "MİLLİ ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arası ve sonrasında bay geçecekleri haftanın hızlarını kesebileceğini ancak yeni katılan oyuncuların adaptasyonu ile fiziksel eksiğini kapatması açısından iyi olacağını söyledi.

        Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını aktaran Buruk, "Milli ara hızımızı kesebilir. Bu haftaki oyunda da yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Milli takıma gidecek oyuncular var. Icardi ve Mata gibi hazır gelmeyen oyuncular açısından faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta bir hazırlık maçı yapacağız. Onların takımı yakalaması için önemli. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni katılan oyunculardan dolayı bizim için kötü bir ara olmayacak." şeklinde görüş belirtti.
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        Haberler Spor Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-İstanbulspor maçı CANLI İZLE
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