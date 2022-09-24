Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını aktaran Buruk, "Milli ara hızımızı kesebilir. Bu haftaki oyunda da yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Milli takıma gidecek oyuncular var. Icardi ve Mata gibi hazır gelmeyen oyuncular açısından faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta bir hazırlık maçı yapacağız. Onların takımı yakalaması için önemli. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni katılan oyunculardan dolayı bizim için kötü bir ara olmayacak." şeklinde görüş belirtti.