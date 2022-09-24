Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım, rakibini kendi sahasında konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapıalcak karşılaşma hakkında aramalar hızlandı.
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - İstanbulspor maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maç D SMART VE D SMART GO'da naklen canlı yayınlanacak.
BURUK'TAN HAZIR OLMAYAN İSİMLERE ŞANS
Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası futbolculara 3 gün izin verdi. Salı akşamı Florya'da yeniden toplanacak sarı-kırmızılılar boş durmayacak ve hafta sonu İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Buruk bu karşılaşmada İcardi, Mata, Midtsjö gibi henüz hazır olmayan isimlere şans verecek ve açıklarını kapatmaya çalışacak.