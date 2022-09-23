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    • Spor
    • 23.09.2022 20:53
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    • 23.09.2022 20:54
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    Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Redmond ameliyat oldu

    Milli aranın ardından evinde Fenerbahçe2yi ağırlayacak Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Yeni transferlerden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ameliyata alınan İngiliz oyuncunun derbide forma giymesi şüpheli.

    Redmond bıçak altına yattı

    Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi. İngiliz futbolcu, bugün sol elinden bir operasyon geçirdi.

    KIRIK TESPİT EDİLDİ
    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond'a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    Transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'a imza atan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.

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    Haberler Spor Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Redmond ameliyat oldu
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