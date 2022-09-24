500 bin liralık pırlanta! İsmail Yüksek önce çubuklu şimdi de ay-yıldızlı forma ile harikalar yaratıyor

Türkiye İsmail Yüksek'i konuşuyor... Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çok sürpriz bir performansa imza atan genç futbolcu, başarılı çizgisini Milli Takım'a da yansıtmayı başardı. Sarı-Lacivertliler'in 2020 yılında 3. Lig kulübü Gölcükspor'dan 500 bin lira karşılığında İsmail Yüksek'i transfer etmesi kimsenin dikkatini çekmemişti.
DİREKT 1. LİG'E GÖNDERİLDİ
Çubuklu formayı giyemeden direkt 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralanan genç futbolcu geçen sezon ise 1. Lig'den düşen Bursaspor'da forma giydi. Sezon başında Fenerbahçe'de kadro planlarında yer almayan ve yeniden kiralanması konuşulan İsmail Yüksek, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelişi sonrası inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Normalde 8 ve 10 numara poziyonunda oynamasına rağmen, Portekizli hoca sonrası 6 numaraya evrilen 22 yaşındaki futbolcu bir anda takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.
EN ÖNEMLİ YETENEKLERDEN
Bu performansı sonrası, alt kategorilerde milli formayı hiç giymemesine rağmen Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım kadrosuna çağrılan İsmail Yüksek, Ay- Yıldızlı formayla ilk maçında da şov yaptı. Lüksemburg karşısında oyuna girer girmez skoru 3-3'e getiren harika bir gol atan genç yıldız, Türk futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi olduğunu herkese gösterdi.