500 bin liralık pırlanta! İsmail Yüksek önce çubuklu şimdi de ay-yıldızlı forma ile harikalar yaratıyor





DİREKT 1. LİG'E GÖNDERİLDİ

Çubuklu formayı giyemeden direkt 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralanan genç futbolcu geçen sezon ise 1. Lig'den düşen Bursaspor'da forma giydi. Sezon başında Fenerbahçe'de kadro planlarında yer almayan ve yeniden kiralanması konuşulan İsmail Yüksek, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelişi sonrası inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Normalde 8 ve 10 numara poziyonunda oynamasına rağmen, Portekizli hoca sonrası 6 numaraya evrilen 22 yaşındaki futbolcu bir anda takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.