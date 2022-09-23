Stefan Kuntz beraberliği bu sözlerle yorumladı: Tatmin edici değil

Türk Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Bugün iyi şeyler de, kötü şeyler de oldu. Kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik" dedi.