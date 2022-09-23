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    Stefan Kuntz beraberliği bu sözlerle yorumladı: Tatmin edici değil

    Tecrübeli hoca, “Bugün kötü şeyler daha fazlaydı... Skor tatmin edici değil” diye konuştu. Kuntz, “Beraberliği son anda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk” dedi.

    Tatmin edici değil

    Türk Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Bugün iyi şeyler de, kötü şeyler de oldu. Kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik" dedi.



    HER ZAMAN GELİŞEN TAKIM OLDUK
    Kuntz, "Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk" şeklinde konuştu.



    MANTALİTEMİZİ BEĞENDİM
    Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, "Takımın mantalitesini beğendim bir noktada. Her geri düşüşümüzde, geri gelmesini başardık. Bu kısımdan mutlu oldum" ifadelerini kullandı.



        DERS ALIRSAK GERİ GİTMEYİZ!
        Kuntz, "Bugün defansif anlamda gerçekten iyi değildik. Gelişirken geri gidişler de olacaktır. Bu sonuçtan bir şeyler öğrenmezsek geri gidiş olur. Bundan ders alırsak bu, geri gidiş olmaz" dedi.



        EREN SOLA FERDİ ORTAYA
        Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçında savunmanın solunda Eren Elmalı'yı oynatırken Ferdi Kadıoğlu ise orta sahada görev yaptı. Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.

        KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI
        Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, milli maçı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile birlikte takip etti.



        1972'DEN BERİ İLK KEZ
        A Milli Takım, Ekim 1972'den (0-2) bu yana ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçı kazanamadı. Stefan Kuntz'un çalıştırdığı Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

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        Haberler Spor Stefan Kuntz beraberliği bu sözlerle yorumladı: Tatmin edici değil
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