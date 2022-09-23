Stefan Kuntz beraberliği bu sözlerle yorumladı: Tatmin edici değil

Türk Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Bugün iyi şeyler de, kötü şeyler de oldu. Kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik" dedi.
HER ZAMAN GELİŞEN TAKIM OLDUK
Kuntz, "Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk" şeklinde konuştu.
MANTALİTEMİZİ BEĞENDİM
Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, "Takımın mantalitesini beğendim bir noktada. Her geri düşüşümüzde, geri gelmesini başardık. Bu kısımdan mutlu oldum" ifadelerini kullandı.