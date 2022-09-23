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Haberler Spor Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk'ta

Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk'ta

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya kadar tırmanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin scout ekibi, kadroyu gençleştirme çalışmaları kapsamında Avrupa'nın genç yıldızlarının peşine düştü. Galatasaraylı gözlemciler Hırvatistan-Danimarka arasında oynanacak U21 maçında 2 genç kanat oyuncusunu takip ederek rapor hazırlayacak. Rapor sonrası son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

23.09.2022 10:03 - Son Güncelleme: 23.09.2022 10:03
Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk’ta

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılar, gözünü genç yeteneklere dikti.

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Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk’ta

Son olarak Danimarka'dan Mathias Ross'u bulup getiren Galatasaray'ın scout ekibinin gözü yine aynı ülkede...

Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk’ta

Sarı-kırmızılıların İskandinav ülkelerini izlemeye alan scout ekibi, Hırvatistan-Danimarka U-21 Milli Takımlarının maçını izleyecek, notlar tutacaklar.

Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk’ta

Takvim'in haberine göre raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Buruk'a sunulacağı da öğrenildi.

Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk’ta

Sarı-kırmızlıların scoutlarının bu maçta haftalarca izleyeceği oyuncular da belli oldu.

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