Galatasaray transferde boş durmuyor! Son karar Okan Buruk'ta
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya kadar tırmanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin scout ekibi, kadroyu gençleştirme çalışmaları kapsamında Avrupa'nın genç yıldızlarının peşine düştü. Galatasaraylı gözlemciler Hırvatistan-Danimarka arasında oynanacak U21 maçında 2 genç kanat oyuncusunu takip ederek rapor hazırlayacak. Rapor sonrası son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
23.09.2022 10:03 - Son Güncelleme: 23.09.2022 10:03
Son olarak Danimarka'dan Mathias Ross'u bulup getiren Galatasaray'ın scout ekibinin gözü yine aynı ülkede...
Takvim'in haberine göre raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Buruk'a sunulacağı da öğrenildi.