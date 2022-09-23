İhanet sarmalı! Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldı eski eşi Maxi Lopez'i takibe aldı
Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Nara yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. Bu olayın hemen ardından Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleştiler. Futbolseverler, bu hareketin Wanda Nara'nın eski eşine geri dönmesinden dolayı olduğunu iddia etti. İşte tüm detaylar...
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız oyuncudan ayrıldığını açıkladı.
ICARDİ'Yİ İMZA İÇİN ZORLAMIŞTI
Wanda Nara'nın, İstanbul'a gelip görüşmeleri yaptıktan sonra Icardi'yi imza için ikna etmekte zorlandığını iddia etti.
"SEN DE GEL NARA"
Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'ya, "Sen de İstanbul'a gelirsen imza atarım" şartı koştuğunu, bu nedenle Nara'nın 5 çocuğuyla İstanbul'a taşındığı hatırlatıldı.
Şarkıcı L-Gante ile Icardi'nin eşi Wanda Nara arasında yakınlaşma olduğu haberlerine Wanda'nın kardeşi Zaira Nara cevap verdi.
ZAİRA NARA İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ
Şarkıcı L-Gante ile Wanda Nara arasında böyle bir ilişki olmadığını söyleyen Zaira Nara, "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Müziği seviyoruz. Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Hepsi bu. Wanda, Icardi'den ayrıldı mı? Hayır. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.