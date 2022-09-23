İsmail Yüksek’ten bir ilk! işte onu diğerlerinden ayıran gerçek

İsmail Yüksek, Lüksekmburg'a karşı ilk kez milli oldu. İlk gol sevincini yaşayan genç yıldız, attığı golle de adeta gözlerimizin pasını sildi.

GENÇ YILDIZLA İLGİLİ ŞAŞIRTAN GERÇEK

Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldızı ile ilgili şaşırtan bir gerçek mevcut... İsmail Yüksek alt yaş kategorilerde bir kez bile milli takım formasını giymedi... Direkt A Milli Takım'da şans buldu ve ilk maçta gol atmayı da başardı.