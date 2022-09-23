İsmail Yüksek’ten bir ilk! işte onu diğerlerinden ayıran gerçek

Geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen İsmail Yüksek sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.
Genç yetenek, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve getirilmesiyle birlikte adeta bambaşka bir kimliğe büründü.
Kanarya'nın yıldızı futbolcularından İsmail Yüksek, sezon başından beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekiyor. Özellikle Crespo ve Gustavo'nun olmadığı Avusturya kampında daha da yıldızlaşan 23 yaşındaki oyuncu, Partizan maçında ilk 11'de sahaya sürüldü.
İSMAİL YÜKSEK'TEN İLK MİLLİ MAÇTA İLK GOL
Savunmanın önünde görev yapan genç oyuncu, performansıyla göz doldurdu. Devam eden süreçte Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan İsmail, yakaladığı çıkış ve sergilediği istikrarlı performansla A Milli Takım daveti aldı.
İsmail Yüksek, Lüksekmburg'a karşı ilk kez milli oldu. İlk gol sevincini yaşayan genç yıldız, attığı golle de adeta gözlerimizin pasını sildi.
GENÇ YILDIZLA İLGİLİ ŞAŞIRTAN GERÇEK
Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldızı ile ilgili şaşırtan bir gerçek mevcut... İsmail Yüksek alt yaş kategorilerde bir kez bile milli takım formasını giymedi... Direkt A Milli Takım'da şans buldu ve ilk maçta gol atmayı da başardı.