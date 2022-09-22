TÜRKİYE LÜKSEMBURG CANLI MAÇ İZLE! TRT 1 Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

EN SKORER SERDAR DURSUN

Ay-yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu, ilk 4 maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun oldu. Serdar, Uluslar Ligi'nde de gol krallığı sıralamasında 2'nci konumda bulunuyor.

TÜRKİYE 9'UNCU KEZ LÜKSEMBURG İLE KARŞILAŞACAK

Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine bağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.