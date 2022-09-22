Türkiye - Lüksemburg maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında! A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 5. maçında evinde Lüksemburg'u ağırlayacak. Milli maçı izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Son dakika Türkiye - Lüksemburg maçının 11'leri belli oldu. İşte TÜRKİYE LÜKSEMBURG CANLI MAÇ İZLE! TRT 1 Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...
TÜRKİYE – LÜKSEMBURG MAÇI 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Halil, Enes.
Lüksemburg: (Açıklanınca haberimizde yer alacak)
TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Heyecanla beklenen Türkiye - Lüksemburg maçı bu akşam (22 Eylül Perşembe günü) saat 21:45'te TRT 1'de canlı şifresiz olarak yayınlanacak.
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