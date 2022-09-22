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    • Spor
    • 22.09.2022 21:00
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    • 22.09.2022 21:00
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    TÜRKİYE LÜKSEMBURG CANLI MAÇ İZLE! TRT 1 Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

    Türkiye - Lüksemburg maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile mücadele edecek. Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği heyecanlı maç TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Maça az bir süre kala futbolseverler maçın yayın saatini, kanalı, 11'leri ve canlı izleme yollarını araştırmaya başladı. İşte TÜRKİYE LÜKSEMBURG CANLI MAÇ İZLEME EKRANI! TRT 1 Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz izleme seçenekleri! Maçın 11'leri...

    TÜRKİYE LÜKSEMBURG CANLI MAÇ İZLE!

    Türkiye - Lüksemburg maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında! A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 5. maçında evinde Lüksemburg'u ağırlayacak. Milli maçı izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Son dakika Türkiye - Lüksemburg maçının 11'leri belli oldu. İşte TÜRKİYE LÜKSEMBURG CANLI MAÇ İZLE! TRT 1 Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...

    TÜRKİYE – LÜKSEMBURG MAÇI 11'LERİ

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Halil, Enes.

    Lüksemburg: (Açıklanınca haberimizde yer alacak)

    TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Heyecanla beklenen Türkiye - Lüksemburg maçı bu akşam (22 Eylül Perşembe günü) saat 21:45'te TRT 1'de canlı şifresiz olarak yayınlanacak.

    TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        İLK DÜDÜĞÜ ALMAN HAKEM TOBİAS ÇALACAK!

        Müsabakayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

        MİLLİLER GOL YEMEDİ

        A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ilk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bıraktı. Milliler, bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi. Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri durumunda.

        EN SKORER SERDAR DURSUN

        Ay-yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu, ilk 4 maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun oldu. Serdar, Uluslar Ligi'nde de gol krallığı sıralamasında 2'nci konumda bulunuyor.

        TÜRKİYE 9'UNCU KEZ LÜKSEMBURG İLE KARŞILAŞACAK

        Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine bağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.
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        Haberler Spor TÜRKİYE LÜKSEMBURG CANLI MAÇ İZLE! TRT 1 Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle: Bedava, kesintisiz, şifresiz! Maçın 11'leri...
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