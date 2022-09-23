Roger Federer tenis maçı ne zaman, saat kaçta? 23 Eylül Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Başarılı sporcuların başında gelen Roger Federer, tenis kariyerine bu akşam çıkacağı son maçla noktayı koyuyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Laver Kupası'nda mücadele eden Federer, bu akşam 23.00'te son kez hayranlarının karşısına çıkacak. Peki, Roger Federer tenis maçı ne zaman, saat kaçta? 23 Eylül Laver Cup 2022 tenis maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar!
Teniste bir devrin kapanacağı zaman geldi çattı. İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün start alacak. 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları kısasıya mücadelelerini verecek.
Laver Kupası sonrasında emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde sahne alacak.