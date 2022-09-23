Roger Federer tenis maçı ne zaman, saat kaçta? 23 Eylül Laver Cup 2022 Federer - Nadal tenis maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ZARAFETİ ANLATAN SPORCU

Zaman kimseye ayrıcalık yapmıyor. Bir gün gelip spor ya da hayatınızdaki başka şeylere nokta koymak zorunda kalıyorsunuz. Roger Federer gibi… 2015 yılında İstanbul'a gelmişti. Onunla röportaj yapan 4 gazeteciden biriydim. Yani şanslı bir gazeteciydim.

Sporda zarafet kavramının ne olduğunu gösteren nadir sporculardan biri.. Demeçleri, rakiplerine olan saygısı, duruşu ve yaşamıyla dikkat çeken bir tarafı vardı. İki yıldır sakatlıklarla boğuşuyordu.

Dizinden geçirdiği ameliyatlar için "Wimbledon'da oynadığımdan beri geçen yıl ince bir buz üzerinde olduğumu biliyordum. Geri dönmeye çalıştım ama yapabileceklerimin bir sınırı vardı. Dürüst olmak gerekirse buna inanmayı bıraktım" diyerek vedanın sinyalini vermişti.

Tenise olan aşkı nedeniyle inatla tutunmaya çalıştı oysa... Dünya spor tarihine adını yazdırarak eşi Mirka ve 4 çocuğuyla yeni bir yaşama 'merhaba' diyecek artık. Biz ise tek el backhand'lerini özleyeceğiz.