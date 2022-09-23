Güler misin ağlar mısın! A Milli Takım, Lüksemburg ile berabere kalarak B Ligi’ne döndü ancak futboluyla döküldü

A Milliler UEFA Uluslar C Ligi 1. grup 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı... Ay-Yıldızlılar, 5. dakikada büyük şok yaşadı. Eren Elmalı ile kaleci Uğurcan Çakır anlaşamadı. Boşta kalan topu Martins ağlara yolladı: 0-1... 15. dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Cengiz Ünder ağlarla buluşturdu: 1-1... Lüksemburg, 37'de Sinani ile bir kez daha öne geçti: 1-2... 39'da ise Lüksemburg karşısında beraberlik golünü bulduk. Cengiz Ünder'in ortaladığı top Chanot'a da çarparak filelerle buluştu: 2-2. 43'te Ferdi Kadıoğlu'nun uzaktan şutu direği yaladı. İlk yarı 2-2'lik skorla sonuçlandı.