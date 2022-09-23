Güler misin ağlar mısın! A Milli Takım, Lüksemburg ile berabere kalarak B Ligi’ne döndü ancak futboluyla döküldü

A Milliler UEFA Uluslar C Ligi 1. grup 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı... Ay-Yıldızlılar, 5. dakikada büyük şok yaşadı. Eren Elmalı ile kaleci Uğurcan Çakır anlaşamadı. Boşta kalan topu Martins ağlara yolladı: 0-1... 15. dakikada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Cengiz Ünder ağlarla buluşturdu: 1-1... Lüksemburg, 37'de Sinani ile bir kez daha öne geçti: 1-2... 39'da ise Lüksemburg karşısında beraberlik golünü bulduk. Cengiz Ünder'in ortaladığı top Chanot'a da çarparak filelerle buluştu: 2-2. 43'te Ferdi Kadıoğlu'nun uzaktan şutu direği yaladı. İlk yarı 2-2'lik skorla sonuçlandı.
ÜST ÜSTE GOLLER KAÇIRDIK
Türkiye 60. dakikada 3. gole çok yaklaştı... Cengiz Ünder'in adrese teslim ortasında Enes Ünal'ın alt pastan yaptığı kafa vuruşu kaleciden geri geldi. 62'de Cengiz'in yaptığı ortada Eren'in kafa vuruşunu Gerson çizgiden çıkardı. Lüksemburg'a karşı gol ararken kalemizde golü gördük. 69'da Rodrigues kale önünden affetmedi: 2-3... 87'de İsmail Yüksek 20 metreden yaptığı mükemmel vuruşla beraberliği getirdi: 3-3. Maç berabere bitti.
İSMAİL İLK MAÇINDA JENERİKLİK GOL ATTI
Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek, Stefan Kuntz'un da dikkatini çekerek A Milli Takım'a seçildi. Genç yıldız, Lüksemburg karşısında 81. dakikada oyuna dahil oldu. İlk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen başarılı futbolcu attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.