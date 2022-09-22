Türkiye - Lüksemburg maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.

TÜRKİYE – LÜKSEMBURG MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Eren, Cengiz, Orkun, Ferdi, Kerem, Halil, Enes.

Lüksemburg: (Açıklanınca haberimizde yer alacak)

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)



