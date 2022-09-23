Fransız yıldız Boey ilgili şok etkisi yaratacak gelişme





KOMİK BİR RAKAMA GİDİYORDU

Böylece 1 milyon Euro gibi komik bir rakama takımdan ayrılmasına ramak kalan yıldız futbolcu, belki de kaderini değiştiren bir kararla yoluna Galatasaray'da devam etti. Sacha Boey'i kadrosuna katamayan Metz de 1.5 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Vizela'da forma giyen Koffi Kouao'ı transfer etti.



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