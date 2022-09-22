Şoke eden Sacha Boey gerçeği! Bakın kaç paraya gidecekmiş...
Sacha Boey gerçeği şaşkına çevirdi! Galatasaray'da müthiş bir yükseliş hikayesine imza atan Sacha Boey performansıyla taraftarın dilinde... Takımdan gönderilmesi düşünülürken bir anda Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli kozlarından biri haline gelen yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
22.09.2022 17:07 - Son Güncelleme: 22.09.2022 17:07
Galatasaray'da Sacha Boey'le ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz raporunun ardından Sacha Boey'e kulüp aramak için kolları sıvamıştı.
Ortaya atılan iddialara göre Sarı-Kırmızılı yönetim Ağustos ayı başında Ligue 2 ekibi Metz'den Sacha Boey için resmi teklif aldı.