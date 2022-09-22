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Şoke eden Sacha Boey gerçeği! Bakın kaç paraya gidecekmiş...

Sacha Boey gerçeği şaşkına çevirdi! Galatasaray'da müthiş bir yükseliş hikayesine imza atan Sacha Boey performansıyla taraftarın dilinde... Takımdan gönderilmesi düşünülürken bir anda Sarı-Kırmızılılar'ın en önemli kozlarından biri haline gelen yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

takvim.com.tr
Özel haber
22.09.2022 17:07 - Son Güncelleme: 22.09.2022 17:07
Şoke eden Sacha Boey gerçeği! Bakın kaç paraya gidecekmiş...

Galatasaray'da Sacha Boey'le ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un olumsuz raporunun ardından Sacha Boey'e kulüp aramak için kolları sıvamıştı.

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Şoke eden Sacha Boey gerçeği! Bakın kaç paraya gidecekmiş...

Genç futbolcu da ülkesine gitmiş ve bazı kulüplerle görüşmeler yapmıştı. Ancak tüm bu temasların sonuç vermemesinin ardından İstanbul'a dönen Boey rezerv takımla idmanlara başlamıştı.

Şoke eden Sacha Boey gerçeği! Bakın kaç paraya gidecekmiş...

Ortaya atılan iddialara göre Sarı-Kırmızılı yönetim Ağustos ayı başında Ligue 2 ekibi Metz'den Sacha Boey için resmi teklif aldı.

Şoke eden Sacha Boey gerçeği! Bakın kaç paraya gidecekmiş...

SACHA BOEY METZ'E GİDECEKTİ

Hatta Fransızlar'ın yaptığı yaklaşık 1 milyon Euro'luk teklif de kabul edildi. Ancak Boey'in Metz'e gitmeyi kabul etmediği ve görüşmelerin mecburen sona erdiği belirlendi.

Şoke eden Sacha Boey gerçeği! Bakın kaç paraya gidecekmiş...

Bu gelişmeden 1-2 gün sonra teknik direktör Okan Buruk'la görüşüp özür dileyen Fransız sağ bek yeniden takıma döndü.

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