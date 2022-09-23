İslam'la müşerref olan Hollandalı futbolcu Davy Van Den Berg'den Kur'an-ı Kerim tilaveti

PEC Zwolle'de forma giyen 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Davy Van Den Berg, birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayarak İslam ile müşerref oldu.



Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde özel bir TV kanalına verdiği röportajda Kur'an-ı Kerim'de yer alan Naziât Suresi'nden ayetler okudu.