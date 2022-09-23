İslam'la müşerref olan Hollandalı futbolcu Davy Van Den Berg'den Kur'an-ı Kerim tilaveti

PEC Zwolle'de forma giyen 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Davy Van Den Berg, birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayarak İslam ile müşerref oldu.
Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde özel bir TV kanalına verdiği röportajda Kur'an-ı Kerim'de yer alan Naziât Suresi'nden ayetler okudu.
Van Den Berg'in güzel bir kıraatla sureyi okuduğu o anlar görenleri hayran bırakırken sosyal medyada da gündem oldu.
Hollandalı futbolcuya destek içeren çok sayıda mesaj paylaşıldı.
DAVY VAN DEN BERG KİMDİR?
PEC Zwolle'de formasını terleteren ve orta saha mevkisinde Davy Van Den Berg Şubat 2000'de dünyaya geldi.
Van den Berg, futbol kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven'da başladı. 2019'da orta saha oyuncusu olarak Utrecht II'ye transfer oldu.