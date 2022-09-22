Kartal kenetlendi! Beşiktaş’ta tecrübeli oyuncular Fenerbahçe maçı öncesi bir araya geldiler

Sahasındaki son maçta Başakşehir'e kaybeden Kartal, milli ara öncesindeki son maçta ise İstanbulspor ile berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli isimleri Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Ghezzal gibi yıldızlar bir araya gelerek takımla toplantı yaptılar.







Bu toplantıda Fenerbahçe maçının önemine değinen yıldızlar, "Son iki lig maçında kötü oynamadık. Sadece şanssızdık. Lig daha yeni başladı. Önümüzde çok önemli maçlar var. O maçlardan biri de Fenerbahçe derbisi... O derbiyi kazanırsak taraftarı ve camiamızı yeniden havaya sokarız" sözlerini sarf ettiler.