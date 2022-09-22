Yıldız parlatma uzmanı! Jorge Jesus sayesinde Sarı-Lacivertliler para basabilir!





YÖNETİM FAZLASIYLA UMUTLU

Yine Sarı-Lacivertliler'in genç isimlerinden Osayi Samuel de Jesus yönetiminde farklı bir seviyeye gelebilir. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığını kullanarak kısa süre içinde önemli transfer gelirleri elde edilebileceğini düşünüyor. Portekizli hoca konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan örnekler de bu düşüncenin hayata geçme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.





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