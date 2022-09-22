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    Yıldız parlatma uzmanı! Jorge Jesus sayesinde Sarı-Lacivertliler para basabilir!

    Tam bir yıldız parlatma uzmanı olan Jesus kariyeri boyunca Nunez, Di Maria, Fernandes, Witsel ve David Luiz gibi isimlerin rekor transferlerinde büyük rol oynadı. Portekizli hocanın yönetiminde Ferdi, Crespo, Osayi, Szalai ve İsmail gibi isimlerin de önemli bir gelişime imza atarak yüksek rakamlara satılabileceği konuşuluyor.

    Yıldız parlatma uzmanı!

    Kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı getiren teknik direktör Jorge Jesus camianın tam anlamıyla sevgilisi olmuş durumda. Herkesin övgü yarışına girdiği Portekizli hocanın Sarı-Lacivertliler'e katkıları saha içiyle sınırlı kalmayabilir. Fenerbahçe, Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığı sayesinde önemli bir maddi gelire de kavuşabilir.



    BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİLER
    68 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca çok sayıda yıldızın rekor transferinde önemli pay sahibi oldu. Benfica ve Sporting Lizbon yıllarında Jesus'un yönetiminde büyük gelişim gösteren Darwin Nunez, Angel Di Maria, Bruno Fernandes, Axel Witsel ve David Luiz'in başını çektiği çok sayıda isim bol sıfırlı ücretler karşılığında satılmıştı. Portekizli hocanın potansiyelli futbolcular üzerindeki bu olumlu etkisi Fenerbahçe'de kendisini göstermeye başladı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Attila Szalai gibi isimlerde gözlenen gelişim dikkat çekici.



    YÖNETİM FAZLASIYLA UMUTLU
    Yine Sarı-Lacivertliler'in genç isimlerinden Osayi Samuel de Jesus yönetiminde farklı bir seviyeye gelebilir. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığını kullanarak kısa süre içinde önemli transfer gelirleri elde edilebileceğini düşünüyor. Portekizli hoca konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan örnekler de bu düşüncenin hayata geçme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.

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