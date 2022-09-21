Miguel Crespo Avrupa'nın zirvesinde... Bu sezon başka oynuyor





Fenerbahçe'nin bu öldürücü presinin en önemli parçalarından birisi Miguel Crespo. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız Avrupa'nın zirvisine çıktı. Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.