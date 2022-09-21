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    • Spor
    • 21.09.2022 20:35
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    • 21.09.2022 20:35
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    Miguel Crespo Avrupa'nın zirvesinde... Bu sezon başka oynuyor

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Miguel Crespo, Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte takımın kilit isimlerinden oldu. Portekizli yıldız Avrupa'nın en büyük 10 liginde ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.

    takvim.com.tr
    Avrupa’nın zirvesinde... Bu sezon başka oynuyor

    Geçen sezon yakaladığı çıkışı Jorge Jesus yönetiminde başka bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız, Avrupa'nın 10 büyük liginde rakip sahada en fazla top kazanan futbolcu oldu.



    Bu sezon Fenerbahçe'nin oyunundaki en çok göze batan unsurlardan birisi de ön alan presi. Son olarak 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca bıkmadan, usanmadan pres yapan Sarı-Lacivertliler müthiş mücadelesiyle taraftarlarını fazlasıyla mutlu etmişti.



    Fenerbahçe'nin bu öldürücü presinin en önemli parçalarından birisi Miguel Crespo. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız Avrupa'nın zirvisine çıktı. Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.

        *Crespo'nun detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Maç başına rakip yarı alanda 4.24 top kazanan yıldız futbolcuyu Portimonense'den Paulo Estrela (3.7) takip etti. Üçüncü sırada Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan (3.52) geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'te oynayan Baptiste Santamaria (3.49) dördüncü, Cercle Brugge'de oynayan Charles Vanhoutte ise (3.39) beşinci sırada yer aldı.

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