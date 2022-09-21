Miguel Crespo Avrupa'nın zirvesinde... Bu sezon başka oynuyor

Geçen sezon yakaladığı çıkışı Jorge Jesus yönetiminde başka bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız, Avrupa'nın 10 büyük liginde rakip sahada en fazla top kazanan futbolcu oldu.
Bu sezon Fenerbahçe'nin oyunundaki en çok göze batan unsurlardan birisi de ön alan presi. Son olarak 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca bıkmadan, usanmadan pres yapan Sarı-Lacivertliler müthiş mücadelesiyle taraftarlarını fazlasıyla mutlu etmişti.
Fenerbahçe'nin bu öldürücü presinin en önemli parçalarından birisi Miguel Crespo. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız Avrupa'nın zirvisine çıktı. Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.