Beşiktaş'ta Wout Weghorst performansıyla parmak ısırtıyor! İşte şaşırtan istatistikler

57 ikili mücadele kazanan Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey ilk sırada yer alırken onu Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Badou Ndiaye takip ediyor. Yıldız oyuncu 51 ikili mücadele kazandı. 50 ikili mücadele kazanan Weghorst ise kendisine 3. sırada yer buldu. Hollandalı golcü, iki istatistikte de başarılı olarak sadece klasik bir santrafor olmadığını kanıtladı.