Beşiktaş'ta Wout Weghorst performansıyla parmak ısırtıyor! İşte şaşırtan istatistikler

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geride kalan 7 karşılaşmada takımına maksimum katkı veren Weghorst, 3 gol ve 4 asist üreterek 7 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.
Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı attığı gollerin yanı sıra takım savunmasına yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor. Kara Kartal'ın Hollandalı yıldızı, Süper Lig'de ilk 7 haftada ortaya koyduğu performansla 'Uçan Hollandalı' lakabını almak üzere...
Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, takımında maç başına en fazla mesafe kat eden oyuncusu konumunda… Yıldız oyuncu, 11 bin 349 metre ortalama ile mücadele ediyor.
Ortalamalara bakıldığında bir forvet oyuncu ve uzun boylu olmasına rağmen orta saha oyuncularından bile fazla koştuğu gözüküyor. Weghorst'u Gedson, Saiss, Salih Uçan ve Rosier takip ediyor.