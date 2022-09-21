'Yıldız patlatma' uzmanı Jorge Jesus! Fenerbahçe ciddi bir maddi gelire kavuşabilir

Kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı getiren teknik direktör Jorge Jesus camianın tam anlamıyla sevgilisi olmuş durumda. Herkesin övgü yarışına girdiği Portekizli hocanın Sarı-Lacivertliler'e katkıları saha içiyle sınırlı kalmayabilir. Fenerbahçe, Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığı sayesinde önemli bir maddi gelire de kavuşabilir.
BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİLER
68 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca çok sayıda yıldızın rekor transferinde önemli pay sahibi oldu. Benfica ve Sporting Lizbon yıllarında Jesus'un yönetiminde büyük gelişim gösteren Darwin Nunez, Angel Di Maria, Bruno Fernandes, Axel Witsel ve David Luiz'in başını çektiği çok sayıda isim bol sıfırlı ücretler karşılığında satılmıştı. Portekizli hocanın potansiyelli futbolcular üzerindeki bu olumlu etkisi Fenerbahçe'de kendisini göstermeye başladı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Attila Szalai'deki gelişim dikkat çekici.
YÖNETİM ÇOK UMUTLU
Yine Sarı-Lacivertliler'in genç isimlerinden Osayi Samuel de Jesus yönetiminde farklı bir seviyeye gelebilir. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığını kullanarak kısa süre içinde önemli transfer gelirleri elde edilebileceğini düşünüyor. Geçmiş yıllarda yaşanan örnekler de bu düşüncenin hayata geçme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.
JESUS'UN PARLATTIĞI BAZI YILDIZLAR
İSİM TAKIM ALIŞ SATIŞ
Darwin Nunez Benfica 34 milyon Euro 75 milyon Euro