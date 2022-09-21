'Yıldız patlatma' uzmanı Jorge Jesus! Fenerbahçe ciddi bir maddi gelire kavuşabilir





YÖNETİM ÇOK UMUTLU

Yine Sarı-Lacivertliler'in genç isimlerinden Osayi Samuel de Jesus yönetiminde farklı bir seviyeye gelebilir. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığını kullanarak kısa süre içinde önemli transfer gelirleri elde edilebileceğini düşünüyor. Geçmiş yıllarda yaşanan örnekler de bu düşüncenin hayata geçme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.