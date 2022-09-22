Geçen seneki yükselen formunu Jorge Jesus ile daha da geliştiren Crespo, Avrupa'nın zirvesinde | Spor haberleri





ISMAEL'DEN ROSIER HAMLESİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, vatandaşı Rosier ile bir görüşme yaparak İstanbulspor maçında kendisini neden kenara aldığını anlattı. Yabancı kuralı sebebiyle Rosier'i kenara aldığını hatırlatan Ismael, oyuncusuna bu takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu da hatırlattı. Rosier ise kazanma hırsı sebebiyle böyle bir tepki verdiğini söyledi. Fransız sağ bek, bu kararı beğenmemiş ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktıktan sonra formasını çıkartarak direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.



REKABETİ BİLEREK GELDİM

Trabzon'un Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, şu ana kadar istediği forma şansını çok fazla bulamadı. Ancak genç oyuncu Trabzonspor'a gelirken bu tarz bir rekabet ortamını bilerek geldiğini belirterek, "Rekabet beni daha güçlü yapacak ve burada o rekabet ortamı var" dedi.



STOPERDE DEĞİŞİM RÜZGARI!

Trabzon'un geçtiğimiz sezon ulaştığı şampiyonlukta Denswil- Hugo ikilisi uzun süre birlikte oynamıştı. Bu sezon ise Abdullah Avcı yeni transfer Bartra'nın yanında sürekli bir değişim içerisinde. Ligde Vitor Hugo, Avrupa'da ise ağırlıklı olarak Denswil oynuyor.



HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı genç stoper Tayyip Talha Sanuç, futbola başladığında bugünlerin hayali ile yaşadığını söyledi. Sanuç, alt yapıya başladığı gün kendisine; 'Ben de Beşiktaş'ta oynayabilirim' dediğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.



MBABU'DAN ŞAŞIRTAN BEŞIKTAŞ CEVABI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen yıldız futbolcu Kevin Mbabu, hayranlarına imza dağıtırken kendisine sorulan "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna Beşiktaş yanıtını vererek Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.



MASUAKU'YA BÜYÜK DESTEK

Masuaku, İstanbulspor maçında Wout Weghorst'un attığı golde sevinmemesiyle gündem olmuştu. Pozisyonun hazırlayacısı olan Masuaku'nun takımın gidişatı sebebiyle moralinin bozuk olmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlardan futbolcuya destek geldi. Sosyal medyadan yıldız oyuncuya destek veren taraftarlar, "Sakın moralini bozma. Ligin en iyi sol beki sensin" ifadelerini kullandılar.



DÜNYA CİMBOM'U KONUŞTU

Galatasaray yaptığı transferlerle dünya basınında da gündem oldu. Somera'nın hazırladığı rapora göre 1-13 Eylül'de Galatasaray'ın transferlerine yönelik yurt dışı kaynaklı; yazılı, görsel ve dijital medyada 57 bin 598 içerik paylaşımı yapıldı. Sarı-Kırmızılılar bu alanda Süper Lig'de zirveye çıktı.



LÜKSEMBURG İLE 4-4 BERABERE KALDIK

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Türkiye, Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı. Milli Takım'ın gollerini 23 ve 76'da Burak İnce, 38.dakikada Sami Satılmış ve 62. dakikada penaltıdan Başar önal kaydetti. Lüksemburg'un gollerini ise, 4,13 ve 68. dakikalarda Leon Elshan ve 73'te Rodrigues kaydetti. U19 milli takımımız 2. maçını cumartesi Azerbaycan ile oynayacak.



BALKAN KUPASI'NDA ŞAMPİYON CİZRESPOR

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizrespor, finalde Kosova ekibi Peja'yı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından konuşan antrenör Cenk Yılmaz, "Gerçekten çok iyi hazırlandık. Bazı insanlar şans diyebilir ama bizim için ne şanstır ne tesadüftür. Daha da büyük başarılar elde edeceğiz. Bu kupayı tüm bölge halkına armağan ediyorum."dedi.



RENNES XEKA'YI KADROSUNA KATTI

Temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Rennes, bonservisi elinde olan Portekizli orta alan oyuncusu Xeka'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. Son olarak Lille forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Lille ile 31 maçta forma giydi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol,1 asistlik performans sergiledi. Rennes'ten yapılan açıklamada oyuncuya 'hoş geldin' denildi.



ATAKAŞ HATAYSPOR'DA DEMİREL DÖNEMİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



MERİH DEMİRAL AYIN OYUNCUSUNA ADAY

İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Merih Demiral Serie A'da ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Milli yıldızın rakipleri arasında Napoli'den Kim Min Jae, Udinese'den Becao, Lazio'dan Milinkovic-Savic ve Milan'dan Theo Hernandes bulunuyor. Eylül ayının en iyi futbolcusunu belirleyecek oylama Serie A'nın sitesinde 25 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN