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    Geçen seneki yükselen formunu Jorge Jesus ile daha da geliştiren Crespo, Avrupa'nın zirvesinde | Spor haberleri

    Geçen sezon yakaladığı çıkışı Jorge Jesus yönetiminde başka bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız, Avrupa’nın 10 büyük liginde rakip sahada en fazla top kazanan futbolcu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 22 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Crespo Avrupa’nın zirvesinde

    Bu sezon Fenerbahçe'nin oyunundaki en çok göze batan unsurlardan birisi de ön alan presi. Son olarak 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca bıkmadan, usanmadan pres yapan Sarı- Lacivertliler müthiş mücadelesiyle taraftarlarını fazlasıyla mutlu etmişti. Fenerbahçe'nin bu öldürücü presinin en önemli parçalarından birisi de Miguel Crespo. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız Avrupa'nın zirvisine çıktı. Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu. Maç başına rakip yarı alanda 4.24 top kazanan yıldız futbolcuyu Portimonense'den Paulo Estrela (3.7) takip etti. Üçüncü sırada Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan (3.52) geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'te oynayan Baptiste Santamaria (3.49) dördüncü, Cercle Brugge'de oynayan Charles Vanhoutte ise (3.39) beşinci sırada yer aldı.



    EMRE MOR KENDİNİ AŞTI
    Sezonun en flaş isimlerinden biri olan Emre Mor yetenekleriyle büyük beğeni topluyor. Ancak genç yıldız herkesi şaşırtan bir alanda istatistikleriyle zirveye çıkmış durumda. Her zaman takıma hücumda verdiği katkı ile bilinen Emre Mor, bu sezon 8 top çalarak bu alanda Sarı- Lacivertliler'in en iyisi olmayı başardı.



    NEDEN OYNAMIYORUM BİLMİYORUM
    Miha Zajc'ın son maçlarda fazla forma şansı bulamaması şaşkınlık yaratmıştı. Sloven yıldız milli takım kampında gazetecilerin, "Neden son maçlarda oynamıyorsun?" sorusuna, "Neden bilmiyorum. Bir cevabım yok. Oynayamadığım için kendim de çok şaşırdım. Öncesinde düzenli olarak ilk 11'de oynuyordum. Umarım, milli takım arasından sonra bu durum değişir" yanıtını verdi.



        KURALLARIN DEĞİŞMESİ LAZIM
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalar yaptı. Özbek, "Yusuf Demir bizim evladımız. Diyorlar ki Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki" dedi.



        BİR SPONSORLUK DAHA
        Galatasaray Kulübü ile Çağdaş Faktoring arasında Kadın Basketbol Takımı'nın isim hakkı sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Nef Stadı'nda gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil törenin sonunda oyuncular ile fotoğraf çektirdi.



        ICARDI ÇOK HIRSLI
        Milli aradan sonra lider Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Fiziki açıdan takım arkadaşlarını yakalamak isteyen Mauro Icardi'nin idmanlardaki hırsı dikkat çekiyor. Arjantinli yıldızın büyük ihtimalle A.Demir önünde ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.



            DELE ALLİ DÖNDÜ SIRA GHEZZAL'DA
            Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde İngiliz yıldız Dele Alli'den müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncu dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Siyah-Beyazlılar'da şimdi tüm gözler Rachid Ghezzal'dan gelecek olumlu haberlere çevrildi. 30 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun çaba harcandığı belirtildi. Cezayirli sağ kanat oyuncusunun fiziksel olarak geride olmaması olumlu bir durum olarak değerlendirilirken, yıldız futbolcunun 2-3 gün içinde sakatlğını tamamen atlatıp takımla antrenmana çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ta, Alli ve Ghezzal'ın derbide kadroya dahil edilmesi durumunda tek eksik Atiba Hutchinson olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



            ISMAEL'DEN ROSIER HAMLESİ!
            Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, vatandaşı Rosier ile bir görüşme yaparak İstanbulspor maçında kendisini neden kenara aldığını anlattı. Yabancı kuralı sebebiyle Rosier'i kenara aldığını hatırlatan Ismael, oyuncusuna bu takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu da hatırlattı. Rosier ise kazanma hırsı sebebiyle böyle bir tepki verdiğini söyledi. Fransız sağ bek, bu kararı beğenmemiş ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktıktan sonra formasını çıkartarak direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

            REKABETİ BİLEREK GELDİM
            Trabzon'un Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, şu ana kadar istediği forma şansını çok fazla bulamadı. Ancak genç oyuncu Trabzonspor'a gelirken bu tarz bir rekabet ortamını bilerek geldiğini belirterek, "Rekabet beni daha güçlü yapacak ve burada o rekabet ortamı var" dedi.

            STOPERDE DEĞİŞİM RÜZGARI!
            Trabzon'un geçtiğimiz sezon ulaştığı şampiyonlukta Denswil- Hugo ikilisi uzun süre birlikte oynamıştı. Bu sezon ise Abdullah Avcı yeni transfer Bartra'nın yanında sürekli bir değişim içerisinde. Ligde Vitor Hugo, Avrupa'da ise ağırlıklı olarak Denswil oynuyor.

            HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM
            Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı genç stoper Tayyip Talha Sanuç, futbola başladığında bugünlerin hayali ile yaşadığını söyledi. Sanuç, alt yapıya başladığı gün kendisine; 'Ben de Beşiktaş'ta oynayabilirim' dediğini ve bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

            MBABU'DAN ŞAŞIRTAN BEŞIKTAŞ CEVABI
            İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen yıldız futbolcu Kevin Mbabu, hayranlarına imza dağıtırken kendisine sorulan "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna Beşiktaş yanıtını vererek Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

            MASUAKU'YA BÜYÜK DESTEK
            Masuaku, İstanbulspor maçında Wout Weghorst'un attığı golde sevinmemesiyle gündem olmuştu. Pozisyonun hazırlayacısı olan Masuaku'nun takımın gidişatı sebebiyle moralinin bozuk olmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlardan futbolcuya destek geldi. Sosyal medyadan yıldız oyuncuya destek veren taraftarlar, "Sakın moralini bozma. Ligin en iyi sol beki sensin" ifadelerini kullandılar.

            DÜNYA CİMBOM'U KONUŞTU
            Galatasaray yaptığı transferlerle dünya basınında da gündem oldu. Somera'nın hazırladığı rapora göre 1-13 Eylül'de Galatasaray'ın transferlerine yönelik yurt dışı kaynaklı; yazılı, görsel ve dijital medyada 57 bin 598 içerik paylaşımı yapıldı. Sarı-Kırmızılılar bu alanda Süper Lig'de zirveye çıktı.

            LÜKSEMBURG İLE 4-4 BERABERE KALDIK
            U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Türkiye, Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı. Milli Takım'ın gollerini 23 ve 76'da Burak İnce, 38.dakikada Sami Satılmış ve 62. dakikada penaltıdan Başar önal kaydetti. Lüksemburg'un gollerini ise, 4,13 ve 68. dakikalarda Leon Elshan ve 73'te Rodrigues kaydetti. U19 milli takımımız 2. maçını cumartesi Azerbaycan ile oynayacak.

            BALKAN KUPASI'NDA ŞAMPİYON CİZRESPOR
            Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizrespor, finalde Kosova ekibi Peja'yı 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından konuşan antrenör Cenk Yılmaz, "Gerçekten çok iyi hazırlandık. Bazı insanlar şans diyebilir ama bizim için ne şanstır ne tesadüftür. Daha da büyük başarılar elde edeceğiz. Bu kupayı tüm bölge halkına armağan ediyorum."dedi.

            RENNES XEKA'YI KADROSUNA KATTI
            Temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Rennes, bonservisi elinde olan Portekizli orta alan oyuncusu Xeka'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. Son olarak Lille forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Lille ile 31 maçta forma giydi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol,1 asistlik performans sergiledi. Rennes'ten yapılan açıklamada oyuncuya 'hoş geldin' denildi.

            ATAKAŞ HATAYSPOR'DA DEMİREL DÖNEMİ
            Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

            MERİH DEMİRAL AYIN OYUNCUSUNA ADAY
            İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Merih Demiral Serie A'da ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Milli yıldızın rakipleri arasında Napoli'den Kim Min Jae, Udinese'den Becao, Lazio'dan Milinkovic-Savic ve Milan'dan Theo Hernandes bulunuyor. Eylül ayının en iyi futbolcusunu belirleyecek oylama Serie A'nın sitesinde 25 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

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