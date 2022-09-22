Fırtına’nın dinamoları! İşte Trabzonspor'da en fazla süre alan isimler...





Sakatlığı nedeniyle 3 maçta görev yapamayan Uğurcan da 810 dakika ile 5. sırada kendine yer buldu. Bordo-Mavililer'de en az süre alan isimler ise 7 dakika ile Yusuf Erdoğan, 9 dakika ile Emrehan Gedikli, 10 dakika ile Naci Ünüvar ve 12 dakika ile Lahtimi oldu. Yeniden Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı da Ferençvaros maçında 45 dakika süre alırken Süper Lig'de sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı.

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