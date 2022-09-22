Stefan Kuntz’dan farklı kadro! İşte Türkiye - Lüksemburg maçının muhtemel 11’leri...

8'İNCİ GALİBİYET İÇİN

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına çıkacak. Milli takım, Kuntz ile 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, 9 gol yedi. A Milli Takım, Kuntz'la çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, sonra Litvanya'yı 6-0, ardından Lüksemburg ve Litvanya'yı 2-0'lık skorlarla yendi.