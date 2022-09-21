Trabzonspor’un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sevinci yaşanıyor. Son haftalarda performansı artan Yunan yıldız, Gaziantep FK karşısında da penaltıdan gol attı. Bu sezon 11 maçta görev alan Bakasetas, Süper Lig'de 2 gol ve 2 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 2 asist üretti.







TOPLAMDA 16 GOLE ULAŞTI

Tecrübeli futbolcu sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde ise 1 gole imza attı. Bakasetas attığı 4 golün üçünü penaltıdan kaydederken özellikle son iki maçta rakip kalecileri ters köşeye yatırdı. Gaziantep FK maçında ayrıca 8 şut denemesiyle sahada en fazla şut çeken oyuncu olan Bakasetas, bunlardan 3'ünde kaleyi buldu. Yunan yıldız, Ekim 2021'den bu yana ilk defa üst üste iki lig maçında fileleri havalandırmayı başardı. Yunan maestro, Trabzonspor formasıyla toplamda 16 gol kaydetti.





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