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    • 19.09.2022 12:52
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    • 19.09.2022 12:53
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    Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası! İlk haftaları çok seviyor

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'in 7. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazandı. Bordo-mavili ekibin Yunan yıldızı Bakasetas, galibiyete büyük katkı sağladı. Bakasetas, son 4 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Bakasetas fırtınası! İlk haftaları çok seviyor

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı son haftalarda ortaya koyduğu performansla takımına adeta hayat veriyor. Bordo-Mavililer'in süper yıldızı Gaziantep FK maçında da galibiyette önemli rol oynadı.

    Karadeniz Fırtınası'nın Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, son 4 maçta ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeyi başardı. Gaziantep maçında attığı gol ve yaptığı asist dışında hırslı yapısıyla taraftarlardan alkış topladı.

    Bordo-Mavililer'in orta sahadaki büyük kozu Bakasetas geçen sezona da müthiş bir başlangıç yapmıştı. 29 yaşındaki yıldız geçen sezon Süper Lig'in ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asist üretmiş ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazanmıştı.

        Bakasetas, bu sezon ise son 4 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı. Ferencvaros, Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında 3 asist yapan Yunan yıldız, Adana Demirspor ve Gaziantep maçlarında fileleri havalandırdı.



        *Bakasetas'ın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Bu sezon 11 maçta görev alan Bakasetas, Süper Lig'de 2 gol ve 2 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 2 asist üretti. Tecrübeli futbolcu sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde ise 1 gole imza attı.

        Trabzonspor'un 2021 yılında Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Bakasetas'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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