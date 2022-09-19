Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası! İlk haftaları çok seviyor

Trabzonspor'un Yunan yıldızı son haftalarda ortaya koyduğu performansla takımına adeta hayat veriyor. Bordo-Mavililer'in süper yıldızı Gaziantep FK maçında da galibiyette önemli rol oynadı.
Karadeniz Fırtınası'nın Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, son 4 maçta ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeyi başardı. Gaziantep maçında attığı gol ve yaptığı asist dışında hırslı yapısıyla taraftarlardan alkış topladı.
Bordo-Mavililer'in orta sahadaki büyük kozu Bakasetas geçen sezona da müthiş bir başlangıç yapmıştı. 29 yaşındaki yıldız geçen sezon Süper Lig'in ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asist üretmiş ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazanmıştı.