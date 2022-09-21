Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk neşteri vuruyor! | Spor haberleri





SALİH VAZGEÇMİYOR

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldız ismi Salih Uçan'ın milli takımda tercih edilmemesi tepki toplarken, yıldız oyuncuya takım arkadaşları ve teknik heyetten destek geldi. Beşiktaşlı oyuncular, milli takım beklentisi olan Salih'e moral vererek kısa süre içinde ay yıldızlı formayı giyeceğini ifade etti. Bu sezon aldığı sorumluluk ile saha içi ve saha dışında adeta bir kaptan gibi davranan Salih ise milli arada ekstra çalışmalarına devam ediyor. Salih Uçan milli maçlar sonrasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın en önemli kozlarından bir tanesi olacak.



HAMSİK VARSA SORUN YOK!

Fırtına, Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maçı da galibiyetle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, 11'de sahaya çıktığı Süper Kupa maçındaki Sivasspor karşılaşmasının ardından Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında da başarıyla forma giydi. Trabzonspor bu maçların hepsini kazanırken oynadığı futbolla da taraftarını mest etti.



AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ MARC BARTRA

İspanyol stoper Marc Bartra, teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunmadaki vazgeçilmezi oldu. Trabzonspor'un yıldızı Bartra, ligde 5 maçta 404 dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 2 maçta 122 dakika, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 180 dakika olmak üzere toplam 9 maçta 706 dakika süre aldı.



TREZEGUET KENDİNİ BULDU!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, performansını arttırmaya devam ediyor. Ümraniyespor maçında takımının galibiyet golünü kaydeden, Avrupa Ligi'nde de Kızılyıldız karşısında 1 gol 1 asistle oynayarak alınan 3 puanda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, Gaziantep FK maçında da sahanın yıldızı oldu. Bordo-Mavililer'in ilk golünü kaydeden Trezeguet, takımına bir de penaltı kazandırdı. Yıldız futbolcu bu performansı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini fazlasıyla rahatlattı.



56 DAKİKA OYNANMAMIŞ!

Trabzonspor, 90+8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle Gaziantep FK'yı mağlup etti. Konuk Gaziantepli oyuncuların özellikle maçın ikinci yarısında sürekli sakatlık geçirmesi ve yere yatması çok konuşuldu. Bu maçla ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Trabzonspor ile Gaziantep arasında oynanan maçta ölü sürenin 56:43 dakika olduğu ortaya çıktı. İkinci yarı toplamda 57.5 dakika sürdü. Topun oyunda olmadığı süre ise 28 dakika 4 saniye...



DERBİ İÇİN START VERİLİYOR

Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Almanya'dan dönen teknik direktör Valerien Ismael de bugünkü çalışmada takımının başında olacak. Beşiktaş milli takımlardaki oyunculardan eksik olarak çalışmalarına başlayacak.



UEFA RUSYA'YI EURO 2024'TEN MEN ETTİ

UEFA Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu. UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da CAS tarafından onaylandığı hatırlatılarak, Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı belirtildi.



A.DEMİRSPOR-G.SARAY MAÇI KAPALI GİŞE

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç için satışa çıkan 31 bin 452 biletin hepsi satıldı. 80 TL ile 350 TL arasında fiyatlara satışa çıkan 31 bin 452 bilet, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi. Böylelikle Adana Demirspor, Galatasaray'a karşı kapalı gişe oynayacak.



UEFA'DAN TÜRK HAKEMLERİNE GÖREV

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık Belçika ile Galler arasında 22 Eylül Perşembe günü yapılacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup karşılaşmasında görev alacak. Arda Kardeşler ise, 21-27 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 5. Grup maçlarında düdük çalacak.



DENİS ZAKARİA'DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye transfer olan Denis Zakaria yaptığı açıklamada,"Chelsea'de daha geniş bir alanda oynayacağım ve daha fazla mücadele edeceğim. Aslında Juventus'taki oyun, benim futbolum değildi. Juventus çok yavaş oynuyor. Buna rağmen sürekli zirvede yer almaları gerekiyor"dedi.



RAFAEL NADAL ÖDÜLÜNÜ KRAL 6. FELİPE'DEN ALDI

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "olağanüstü ve örnek kişiliğiyle İspanya'nın imajını ABD'de en iyi şekilde yansıttığı" gerekçesiyle verilen ödülü, İspanya Kralı 6. Felipe'nin elinden aldı. Nadal, "Böylesine güzel gerekçelerle bu ödülü almak bir zevktir. Amaç, İspanya'nın adını tüm dünyada taşımaya ve spordaki rekabete devam etmektir" açıklamasını yaptı.



TVF, ARAS KARGO İLE ANLAŞMA İMZALADI

Aras Kargo, TVF ile yaptığı iş birliğiyle Voleybol Milli Takımlar Resmi Sponsoru oldu. İmza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ile birlikte milli voleybolcular Cansu Özbay ile Ahmet Tümer de katıldı. İmza sonrası konuşan Ayyarkın, "Voleybol milli takımı resmi sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.



HAKAN KELEŞ TAKIMINI DEĞERLENDİRDİ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayseri kampının çok verimli geçtiğini belirterek, takıma yeni katılan futbolcuların uyum sürecini atlattığında ligde daha iyi konuma geleceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Giresunspor olarak ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



MADRİD DERBİSİNDEKİ IRKÇILIĞA SORUŞTURMA

La Liga'nın 6. haftasında oynanan derbi maçta, bir grup Atletico Madrid'li taraftarların Real Madrid'te forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior'u hedef alan ırkçı tezahüratları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Vinicius'a destek veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Spor ve spor dışı birçok alanda ortaya çıkan ırkçı nitelikteki her türlü tutumu şiddetle kınıyoruz" dedi.



AHMED MUSA'NIN KOLUNDA KIRIK VAR

Sivasspor'un Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet Musa'nın kolunda kırık tespit edildi. Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı forvetin sol kolunda kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Ahmed Musa, Sivas formasıyla 2 maçta toplam 48 dakika süre aldı.



TOPRAK RAZGATLIOĞLU HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Süperbike Şampiyonası'nın İspanya ayağını ilk sırada bitirmeyi hedefliyor. Organizasyonun son şampiyonu Razgatlıoğlu, 23-25 Eylül tarihleri arasında koşulacak Barcelona etabı öncesi yaptığı açıklamada,"Barcelona'da elimizden geleni yapıp Türkiye'ye güzel başarılarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE TOPBAŞI YAPIYOR

Fenerbahçe'de milli ara için verilen izin sona eriyor. Sarı- Lacivertliler Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Sarı-Lacivertliler'de 12 futbolcu milli takım kamplarında bulunuyor.



G.SARAY, İSTANBUL İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray milli arayı boş geçirmeyecek... Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçında Süper Lig takımıyla karşılaşacak. Cumartesi günü Galatasaray ile İstanbulspor arasında 19.00'da oynanacak hazırlık maçı DSmart'tan yayınlanacak.

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