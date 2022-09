Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk neşteri vuruyor! | Spor haberleri

BURADA OLMAK MUTLULUK VERİCİ

A MilliFutbol Takımı'nın başarılı futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İrfan Can, A Milli Takım kadrosunda yer almanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi. İrfan Can, "Burayı çok özlemişim. İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm" diye konuştu.