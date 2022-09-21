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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk neşteri vuruyor! | Spor haberleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demir maçında ilk 11’de 3 değişiklik yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 21 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Buruk neşteri vuruyor!

    Okan Buruk, milli ara öncesi Konyaspor'u mağlup etmelerine rağmen kadroda değişikliğe gidecek. Başarılı teknik adam, milli ara sonrası oynayacakları Adana Demirspor maçında ilk 11'den 3 ismi kızağa çekecek.



    ABDÜLKERİM DÖNÜYOR
    Tecrübeli teknik adamın, zorlu maç öncesi Emin, Van Aanholt ve Gomis'i kenarda oturtacak. Galatasaray'ın hocası, Emin Bayram'ın yerine Abdülkerim, Van Aanholt'un yerine Dubois ve Gomis'in yerine Icardi'ye şans verecek. Adana Demirspor ile zirveyi paylaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okun Buruk, milli aradaki performanslara göre başka ufak değişiklikler de yapabilir.



    JUAN MATA'YA ÖZEL PROGRAM
    Yaz kampı yapmayan Juan Mata ile yakından ilgilenen ve özel program uygulatan Okan Buruk, İspanyol oyuncu ile ilgili kararını verdi. 34 yaşındaki yıldız, bu yüzden Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmazken milli arayı fırsata çevirecek ve ekstra çalışmalar neticesinde takımla aynı seviyeye gelecek.



        VAN AANHOLT'A DÜNYALAR VERİLDİ
        Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen Van Aanholt'a eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayırmıştı. Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 1990 doğumlu Hollandalı sol beke dünyaları verdi! KAP'a, "1.9 milyon Euro garanti ücret alacak" bilgisi yazılsa da 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro bonus ödendi. Ayrıca 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin Euro prim verildi. 2.5 milyon Euro'yu cebine koyan Van Aanholt'un vergiyle birlikte Sarı-Kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçti.



        AYLIK MASRAFI 500 BİN EURO
        Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, eşi ile birlikte magazin gündeminden düşmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tangocu yıldız için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin medyası, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili ilginç detaylara yer verdi. Ünlü gazeteci Augusto Tartufoli'nin kaleme aldığı notlar futbolseverleri şaşırtacak cinsten... Tartufoli, Icardi ve Wanda Nara çiftinin Paris'te aylık 500 bin Euro harcama yaptığını söyledi. Arjantinli gazeteci, bu paranın büyük kısmının çocukların eğitimi ve Milano'daki evleri için harcandığını açıkladı. Ünlü gazeteci, "Icardi çifti artık harcamalarını kısmalı. Çünkü Türkiye'de Paris'teki kadar para kazanmayacaklar" diyerek sözlerini tamamladı. Icardi ve Nara çiftinin 5 çocuğu bulunuyor. Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çocuklarının İstanbul'da okula başlayacaklarını belirtmişti. Bilindiği gibi Galatasaray, Icardi'ye 750 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı. Paris Saint Germain, oyuncunun maaşının 6 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek. Sarı-Kırmızılılar'ın maliyet açıklaması, Fransız kulübü FFP kıskacında olduğu için çok tartışıldı.



        MANCHESTER UNİTED KİM'İN PEŞİNDE!
        Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae kısa sürede Çizme'nin gündemine oturdu. Son olarak Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A'nın zirvesine çıkan Napoli'nin başarısında büyük rol oynayan Koreli yıldızla ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı. İngiliz basınına göre savunmada problemler yaşayan Manchester United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti. Manchester United'ın ara transfer döneminde İtalyan yetkililerle masaya oturacağı öne sürülüyor.



            BU PRESE KİM DAYANIR!
            Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 7 haftası sona ererken ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekti. Her yönüyle taraftarına keyif veren bir takım haline gelen Kanarya, ligde 20 gol atarken, bu gollerin büyük bölümünü ön alanda yaptığı presle buldu. Bu durum istatistiklere yansımış durumda. Süper Lig'de bu sezon, rakip yarı sahada maç başına en fazla top çalan takım Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler, maç başına 8.7 ile bu alanda zirvede bulunuyor. İkinci basamakta ise Beşiktaş yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'ın oranı maç başına 6.4. Başakşehir 5.7,
            Sivasspor 5.4 ve Alanyaspor 5 ile ilk 5 sırada yer alan takımlar. Fenerbahçe, Alanyaspor maçında da gollerin büyük bölümünü bu şekilde buldu. Sarı-Lacivertliler, 5-0'lık skoru yakalamasına rağmen ön alandaki baskısını devam ettirdi. Orta saha ve hücum oyuncuları ön alanda yapılan presi müthiş bir ahenk içerisinde gerçekleştiriyor. Ancak içlerinden biri yaptığı ekstra işlerle dikkat çekiyor. Miguel Crespo ligde 1 gol,1 asist üretirken 6.6 top kazanım ve 4.2 rakip sahada top kazanım istatistiği yakaladı.



            KADIKÖY'ÜN BOĞASI
            Uzun senelerdir Kadıköy'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, bu sezon çok farklı. Bir dönem deplasmanlarda daha çok galibiyet alan Sarı-Lacivertliler, kendi evinde, seyircisi önünde bu yıl son derece coşkulu ve heyecanlı. Kanarya, Süper Ligde oynadığı 4 iç saha maçında 14 gol attı. Bu da her 25 dakikada bir gol atıyor anlamını taşıyor. Kadıköy atmosferi hücum futboluna çok olumlu yansıyor. Ayrıca Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 20 maçın 19'unda yenilmedi. Kadıköy'de oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde ise en az 2 gol attı. Kadıköy'de son 1 ayda Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle: F.Bahçe-Alanyaspor: 5-0, F.Bahçe-D.Kiev: 2-1, F.Bahçe-Kayseri: 2-0, F.Bahçe- A. Wien: 4-1, F.Bahçe-A.Demirspor: 4-2.


            BURADA OLMAK MUTLULUK VERİCİ
            A MilliFutbol Takımı'nın başarılı futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İrfan Can, A Milli Takım kadrosunda yer almanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi. İrfan Can, "Burayı çok özlemişim. İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm" diye konuştu.



                MİLLİLER RİVA'DA 1.5 SAAT ÇALIŞTI
                UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürdü. Son idman bugün yapılacak.



                EN ÇOK KOŞANLARDA TEK BEŞİKTAŞLI!
                Süper Lig'in 7. haftasında en çok mesafe kat eden futbolcular belli oldu. InStat verilerine göre Karagümrük'ten Borini'nin 12 bin 749 metre ile 1. olduğu listede Beşiktaş'tan Gedson Fernandes 11 bin 913 metre ile 9. sırada yer aldı. İlk 10 listesinde Galatasaray'dan Torreira yer alırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan bir isim listede yer almadı.



                SALİH VAZGEÇMİYOR
                Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldız ismi Salih Uçan'ın milli takımda tercih edilmemesi tepki toplarken, yıldız oyuncuya takım arkadaşları ve teknik heyetten destek geldi. Beşiktaşlı oyuncular, milli takım beklentisi olan Salih'e moral vererek kısa süre içinde ay yıldızlı formayı giyeceğini ifade etti. Bu sezon aldığı sorumluluk ile saha içi ve saha dışında adeta bir kaptan gibi davranan Salih ise milli arada ekstra çalışmalarına devam ediyor. Salih Uçan milli maçlar sonrasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın en önemli kozlarından bir tanesi olacak.

                HAMSİK VARSA SORUN YOK!
                Fırtına, Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maçı da galibiyetle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, 11'de sahaya çıktığı Süper Kupa maçındaki Sivasspor karşılaşmasının ardından Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında da başarıyla forma giydi. Trabzonspor bu maçların hepsini kazanırken oynadığı futbolla da taraftarını mest etti.

                AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ MARC BARTRA
                İspanyol stoper Marc Bartra, teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunmadaki vazgeçilmezi oldu. Trabzonspor'un yıldızı Bartra, ligde 5 maçta 404 dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 2 maçta 122 dakika, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 180 dakika olmak üzere toplam 9 maçta 706 dakika süre aldı.

                TREZEGUET KENDİNİ BULDU!
                Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, performansını arttırmaya devam ediyor. Ümraniyespor maçında takımının galibiyet golünü kaydeden, Avrupa Ligi'nde de Kızılyıldız karşısında 1 gol 1 asistle oynayarak alınan 3 puanda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, Gaziantep FK maçında da sahanın yıldızı oldu. Bordo-Mavililer'in ilk golünü kaydeden Trezeguet, takımına bir de penaltı kazandırdı. Yıldız futbolcu bu performansı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini fazlasıyla rahatlattı.

                56 DAKİKA OYNANMAMIŞ!
                Trabzonspor, 90+8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle Gaziantep FK'yı mağlup etti. Konuk Gaziantepli oyuncuların özellikle maçın ikinci yarısında sürekli sakatlık geçirmesi ve yere yatması çok konuşuldu. Bu maçla ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Trabzonspor ile Gaziantep arasında oynanan maçta ölü sürenin 56:43 dakika olduğu ortaya çıktı. İkinci yarı toplamda 57.5 dakika sürdü. Topun oyunda olmadığı süre ise 28 dakika 4 saniye...

                DERBİ İÇİN START VERİLİYOR
                Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Almanya'dan dönen teknik direktör Valerien Ismael de bugünkü çalışmada takımının başında olacak. Beşiktaş milli takımlardaki oyunculardan eksik olarak çalışmalarına başlayacak.

                UEFA RUSYA'YI EURO 2024'TEN MEN ETTİ
                UEFA Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu. UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da CAS tarafından onaylandığı hatırlatılarak, Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı belirtildi.

                A.DEMİRSPOR-G.SARAY MAÇI KAPALI GİŞE
                Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç için satışa çıkan 31 bin 452 biletin hepsi satıldı. 80 TL ile 350 TL arasında fiyatlara satışa çıkan 31 bin 452 bilet, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi. Böylelikle Adana Demirspor, Galatasaray'a karşı kapalı gişe oynayacak.

                UEFA'DAN TÜRK HAKEMLERİNE GÖREV
                FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık Belçika ile Galler arasında 22 Eylül Perşembe günü yapılacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup karşılaşmasında görev alacak. Arda Kardeşler ise, 21-27 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 5. Grup maçlarında düdük çalacak.

                DENİS ZAKARİA'DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR
                Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye transfer olan Denis Zakaria yaptığı açıklamada,"Chelsea'de daha geniş bir alanda oynayacağım ve daha fazla mücadele edeceğim. Aslında Juventus'taki oyun, benim futbolum değildi. Juventus çok yavaş oynuyor. Buna rağmen sürekli zirvede yer almaları gerekiyor"dedi.

                RAFAEL NADAL ÖDÜLÜNÜ KRAL 6. FELİPE'DEN ALDI
                İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "olağanüstü ve örnek kişiliğiyle İspanya'nın imajını ABD'de en iyi şekilde yansıttığı" gerekçesiyle verilen ödülü, İspanya Kralı 6. Felipe'nin elinden aldı. Nadal, "Böylesine güzel gerekçelerle bu ödülü almak bir zevktir. Amaç, İspanya'nın adını tüm dünyada taşımaya ve spordaki rekabete devam etmektir" açıklamasını yaptı.

                TVF, ARAS KARGO İLE ANLAŞMA İMZALADI
                Aras Kargo, TVF ile yaptığı iş birliğiyle Voleybol Milli Takımlar Resmi Sponsoru oldu. İmza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ile birlikte milli voleybolcular Cansu Özbay ile Ahmet Tümer de katıldı. İmza sonrası konuşan Ayyarkın, "Voleybol milli takımı resmi sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

                HAKAN KELEŞ TAKIMINI DEĞERLENDİRDİ
                Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayseri kampının çok verimli geçtiğini belirterek, takıma yeni katılan futbolcuların uyum sürecini atlattığında ligde daha iyi konuma geleceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Giresunspor olarak ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

                MADRİD DERBİSİNDEKİ IRKÇILIĞA SORUŞTURMA
                La Liga'nın 6. haftasında oynanan derbi maçta, bir grup Atletico Madrid'li taraftarların Real Madrid'te forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior'u hedef alan ırkçı tezahüratları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Vinicius'a destek veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Spor ve spor dışı birçok alanda ortaya çıkan ırkçı nitelikteki her türlü tutumu şiddetle kınıyoruz" dedi.

                AHMED MUSA'NIN KOLUNDA KIRIK VAR
                Sivasspor'un Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçın 19. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet Musa'nın kolunda kırık tespit edildi. Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı forvetin sol kolunda kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Ahmed Musa, Sivas formasıyla 2 maçta toplam 48 dakika süre aldı.

                TOPRAK RAZGATLIOĞLU HEDEFİNİ BELİRLEDİ
                Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Süperbike Şampiyonası'nın İspanya ayağını ilk sırada bitirmeyi hedefliyor. Organizasyonun son şampiyonu Razgatlıoğlu, 23-25 Eylül tarihleri arasında koşulacak Barcelona etabı öncesi yaptığı açıklamada,"Barcelona'da elimizden geleni yapıp Türkiye'ye güzel başarılarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

                FENERBAHÇE TOPBAŞI YAPIYOR
                Fenerbahçe'de milli ara için verilen izin sona eriyor. Sarı- Lacivertliler Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Sarı-Lacivertliler'de 12 futbolcu milli takım kamplarında bulunuyor.

                G.SARAY, İSTANBUL İLE KARŞILAŞACAK
                Galatasaray milli arayı boş geçirmeyecek... Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçında Süper Lig takımıyla karşılaşacak. Cumartesi günü Galatasaray ile İstanbulspor arasında 19.00'da oynanacak hazırlık maçı DSmart'tan yayınlanacak.

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