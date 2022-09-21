Ferdi’ye üçlü kıskaç! Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri, şu ana kadar 3 kulübün ilgisi olduğunu yönetime iletti

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de takımın en istikrarlı isimlerinin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisine verdiği yeni rol sonrası büyük bir çıkış yakalayan genç yıldız ardından İsmail Kartal yönetiminde de başarılı çizgisini sürdürmüştü.