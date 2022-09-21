Beşiktaş Ghezzal’ı mumla arıyor! Cezayirli yıldızın derbiye yetişmesi için büyük uğraş var

Milli ara öncesinde İstanbulspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız çok aranıyor... Kara Kartal'ın saha içi lideri olan tecrübeli oyuncunun yokluğunda Beşiktaş, hücumda skor üretti. Ancak gözler hep onu aradı. Beşiktaş'ın hücum hattındaki silahı Rachid Ghezzal, Kayserispor ve Alanyaspor sınavlarından sonra formasından uzak kaldı. Tecrübeli futbolcu, sakatlık ve soğuk algınlığı sorunları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Tedavi sürecini tamamlamak üzere olan Cezayirli sağ kanat, milli ara sonrası oynanacak derbide sahada olacak. Siyah-Beyazlılar, Ghezzal'ın oynamadığı son 10 maçta 5 galibiyet aldı. 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.







BEŞİKTAŞ'IN OYUN AKLI

Saha içinde takımının oyun aklı olan Ghezzal'ın bir an önce sahalara dönmesi için Siyah-Beyazlılar'ın sağlık ekibi geceli gündüzlü bir çalışma halinde. Bu sezon Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında forma giyen Rachid Ghezzal 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Cezayirli yıldız futbolcu, geçen sezon başarılı bir performans sergiledi. Geçen sezon Süper Lig'de 35 maçta görev alan Ghezzal, 4 gol atarken 7 de asiste imza attı. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon istikrarlı futbolu ile dikkat çekti. Ligde sadece 3 maç kaçıran Ghezzal, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 1 gol attı.