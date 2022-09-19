İşte Fenerbahçe'nin farkı! Uzak ara zirvede

Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada 13 net fırsat ile Adana Demirspor gelirken, Beşiktaş ve Galatasaray'da bu rakam 11'de kaldı. Üstelik bu 3 takımın da Sarı-Lacivertliler'den 1 maç fazla oynaması dikkatleri çekiyor.

EN ETKİLİ İSİM VALENCİA

Sarı-Lacivertliler ayrıca gol katkısını çok sayıda oyuncudan alıyor. Jesus'un ekibi böylece önlem alınması güç bir takım haline geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'de tam 18 farklı oyuncu resmi maçlarda gol sevinci yaşadı. Enner Valencia 8 kez ağları havalandırarak takımın hücumda en efektif ismi oldu.

Fenerbahçe ayrıca Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 4'ünde 3 ve üzeri gol atarak taraftarlarına seyir zevki çok yüksek karşılaşmalar izlettirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'la hemen yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması gerektiği vurgulandı.