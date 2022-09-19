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    • Spor
    • 19.09.2022 10:40
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    • 19.09.2022 10:54
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    Volkan Demirel Süper Lig'e döndü! Atakaş Hatayspor'da yeni dönem

    Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

    Volkan Demirel Süper Lig’e döndü!

    Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi.

    VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞTILAR
    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

    Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

    Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

    "Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek.

    RESMİ İMZA ATACAĞIZ
    Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."
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