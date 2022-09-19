Fatih Terim'in ekibinden çıkan Riera rekorları altüst etti

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim yıllarca büyük başarılara imza attı. Tecrübeli hocanın en çok eleştiri aldığı konulardan birisi ise ekibinde yer alan isimlerin, direktörlük kariyerinde başarılı bir şekilde ilerleyememesi oldu.

KÖTÜ ZİNCİRİ KIRIYOR

Ancak bir isim, bu kötü zinciri kırma yolunda dev adımlar atıyor. 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Albert Riera elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiriyor.