Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.09.2022 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2022 13:04
    ABONE OL

    Ne Haaland, ne de Lewandowski! Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia var

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 20 gol atan Fenerbahçe'de Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'nın performansı dikkat çekti. Bu sezon 5 maçta forma giyen Valencia, 7 gol atarken; 47 dakikada bir gol istatistiği yakaladı. Fenerbahçeli isim bu istatistikle Robert Lewandowski ve Erling Haaland gibi isimleri solladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Valencia herkesi solladı! Ne Haaland, ne Lewandowski...

    Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 20 golle dikkatleri üzerine çekerken bu gollerin 3'te 1'i Ekvadorlu yıldızdan geldi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 5 lig maçında 7 kez fileleri havalandırmayı başardı.

    Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Enner Valencia, 330 dakika süre aldığı Süper Lig'de 7 golle büyük bir başarıya imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de her 47 dakikada bir gol atmaya başarıyor.

    Enner Valencia bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye çıktı. Üstelik usta golcüleri de geride bıraktı. Manchester City'nin Norveçli süper yıldızı Erling Haaland 575 dakikada 11 gol attı. Yıldız oyuncu 52 dakikada bir gole imza atıyor.

        Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski ise 449 dakikada 8 gol üretti. Polonyalı süper yıldız 56 dakikada bir gol sevinci yaşıyor.

        Valencia, Ümraniyespor maçında 64 dakika sahada kalmış ve 2 gol üretmişti. Kasımpaşa'ya karşı 69 dakika süre alan yıldız golcü yine duble yapmayı başardı. Adana Demirspor maçında 90 dakik oynayan Ekvadorlu yıldız iki kez gol sevinci yaşadı.

        *Enner Valencia'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve 22 dakika sahada kalan Valencia, Kayserispor maçında da kart cezalısı olduğu için forma giyemedi… Alanyaspor maçında 86 dakika oynayan tecrübeli futbolcu gollerine kaldığı yerden devam etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
        Haberler Spor Ne Haaland, ne de Lewandowski! Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia var
            SON DAKİKA