Ne Haaland, ne de Lewandowski! Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia var

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Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve 22 dakika sahada kalan Valencia, Kayserispor maçında da kart cezalısı olduğu için forma giyemedi… Alanyaspor maçında 86 dakika oynayan tecrübeli futbolcu gollerine kaldığı yerden devam etti.