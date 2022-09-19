Ne Haaland, ne de Lewandowski! Zirvede Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia var

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 20 golle dikkatleri üzerine çekerken bu gollerin 3'te 1'i Ekvadorlu yıldızdan geldi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 5 lig maçında 7 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Enner Valencia, 330 dakika süre aldığı Süper Lig'de 7 golle büyük bir başarıya imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de her 47 dakikada bir gol atmaya başarıyor.
Enner Valencia bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye çıktı. Üstelik usta golcüleri de geride bıraktı. Manchester City'nin Norveçli süper yıldızı Erling Haaland 575 dakikada 11 gol attı. Yıldız oyuncu 52 dakikada bir gole imza atıyor.