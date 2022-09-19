Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında gergin anlar!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşılaştı.
TRABZON-İSTANBUL UÇAĞINDA GERGİN ANLAR! VİDEO İZLE
Konuk ekip, müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi bordo-mavililer mücadeleden 90+8'de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul'a giden Gaziantep FK kafilesi, bordo-mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul'a gitmek için uçağa bindi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti. Bazı taraftarlar, Gazianetp FK oyuncuları ve Teknik Direktör Erol Bulut'a; 'yatsana Erol Bulut, yatsana' denilerek sözlü sataşmada bulunuldu.