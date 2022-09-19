Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında gergin anlar!

Uçağa polis ekipleri çağırıldı. Yaşananalardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara yüksek sesle bağırdı.

Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harçadı. Yaşanan tartışmaların ardından uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.