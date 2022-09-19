Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Okan Buruk, Konya galibiyetinden sonra futbolcularını hem övdü hem de uyardı: Bu kadar top kaybı olmaz!

    Takımın en güvenilir ayakları Oliveira, Mertens, Kerem ve Yunus’un maç başına 53 top kaybı yapmasına sinirlenen Okan Buruk’un tüm takıma, “Topun kıymetini daha fazla bilmeliyiz” diyerek kulakları çektiği ortaya çıktı.

    Bu kadar top kaybı olmaz!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Evinde Konyaspor'u 2-1 yenerek uzun süren liderlik hasretine son veren Galatasaray milli araya son derece mutlu girdi. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un takımda yaşanan bazı problemlerin devam etmesi nedeniyle, yaptığı toplantıda futbolcularının kulağını ciddi şekilde çektiği öğrenildi.



    OLIVEIRA BAŞI ÇEKİYOR
    Tecrübeli hocayı kızdıran problemin ise top kayıpları olduğu öğrenildi. 7 haftalık istatistiklere göre takımın en çok top kaybı yapan isimlerinin hücum bölgesindeki önemli yıldızlar olması dikkat çekiyor. Sergio Oliveira maç başına 16.4 top kaybı ile başı çekerken, Kerem Aktürkoğlu 14.3, Yunus Akgün 12.7, Dries Mertens ise 9.7 top kaybı ile Portekizli yıldızı takip ediyor. Galatasaray'ın belki de en güvenilir ayaklarının maç başına ortalama 53 top kaybı yapması nedeniyle sinirlenen Okan Buruk'un, "Büyük bir takım topun kıymetini daha fazla bilmeli. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Yaptığımız basit kayıplar hem tüm takımın geri koşmasına neden oluyor hem de kalemizde tehlike yaşıyoruz" ifadesini kullandığı belirlendi.



    YENİ FORMÜLLER DENEYECEK
    Başarılı teknik adamın verilen izin sonrası yapılacak ilk idmanda da bu konu üzerinde duracağı ve top kayıplarını azaltacak formülleri uygulamalara ağırlık vereceği gelen bilgiler arasında.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
    Haberler Spor Okan Buruk, Konya galibiyetinden sonra futbolcularını hem övdü hem de uyardı: Bu kadar top kaybı olmaz!
        SON DAKİKA