Okan Buruk, Konya galibiyetinden sonra futbolcularını hem övdü hem de uyardı: Bu kadar top kaybı olmaz!

Evinde Konyaspor'u 2-1 yenerek uzun süren liderlik hasretine son veren Galatasaray milli araya son derece mutlu girdi. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un takımda yaşanan bazı problemlerin devam etmesi nedeniyle, yaptığı toplantıda futbolcularının kulağını ciddi şekilde çektiği öğrenildi.







OLIVEIRA BAŞI ÇEKİYOR

Tecrübeli hocayı kızdıran problemin ise top kayıpları olduğu öğrenildi. 7 haftalık istatistiklere göre takımın en çok top kaybı yapan isimlerinin hücum bölgesindeki önemli yıldızlar olması dikkat çekiyor. Sergio Oliveira maç başına 16.4 top kaybı ile başı çekerken, Kerem Aktürkoğlu 14.3, Yunus Akgün 12.7, Dries Mertens ise 9.7 top kaybı ile Portekizli yıldızı takip ediyor. Galatasaray'ın belki de en güvenilir ayaklarının maç başına ortalama 53 top kaybı yapması nedeniyle sinirlenen Okan Buruk'un, "Büyük bir takım topun kıymetini daha fazla bilmeli. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Yaptığımız basit kayıplar hem tüm takımın geri koşmasına neden oluyor hem de kalemizde tehlike yaşıyoruz" ifadesini kullandığı belirlendi.