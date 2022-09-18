Abdullah Avcı Kızılyıldız’dan sonra Gaziantep’i de devirmek istiyor: Bize yakışan skoru alalım





Trabzonspor Yönetimi, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığı şampiyon hocasının yıllık ücretine 3 kat zam yaptı. İlk kontratta bu sezonki maaşı 8.5 milyon TL olarak belirlenen başarılı taktisyenin yeni ücreti; 25 milyon lira oldu.

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