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    Abdullah Avcı Kızılyıldız’dan sonra Gaziantep’i de devirmek istiyor: Bize yakışan skoru alalım

    Gaziantep maçı öncesi oyuncularıyla konuşan tecrübeli hoca, “3 puanı alarak araya mutlu girelim. Bize yakışanı yapalım” dedi. Ayrıca Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın yıllık ücretine 3 kat zam yaptı.

    Bize yakışan skoru alalım

    Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yenerek moral bulan Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Gaziantep'i ağırlayacak. Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli eksiklere rağmen bu maçı kazanmaları gerektiğini vurguladı. Tecrübeli hoca, "3 puanı alarak milli araya mutlu girelim. Bize yakışanı yapalım. Taraftarımızı Kızılyıldız maçında sevindirdik. Devamını getirelim" diye konuştu. Avcı'nın yaptığı analiz sonucunda rakibe özellikle kanat bölgesinde önlem alacağı ve orta sahada baskı ile oyunun kontrolünün alınmasını isteyeceği öğrenildi.



    LARSEN VE GBAMIN BELİRSİZ
    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gbamin ve Larsen'den sevindiren haber geldi. Danimarkalı yıldız Larsen'in MR'ında korkulan bulgulara rastlanmadı. İki yıldız dünkü idmanda yer aldı. Bu oyunclurla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Ev sahibi Trabzonspor'da bu maç öncesi sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.



    Trabzonspor Yönetimi, sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığı şampiyon hocasının yıllık ücretine 3 kat zam yaptı. İlk kontratta bu sezonki maaşı 8.5 milyon TL olarak belirlenen başarılı taktisyenin yeni ücreti; 25 milyon lira oldu.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı Kızılyıldız’dan sonra Gaziantep’i de devirmek istiyor: Bize yakışan skoru alalım
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