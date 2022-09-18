İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e şok sözler: Sabote ediyor
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından başta Ersin Destanoğlu olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor yazarları da karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken; Ahmet Çakar, Valerien Ismael hakkında şok sözler söyledi. İşte o yazılar...
18.09.2022 09:18 - Son Güncelleme: 18.09.2022 09:18
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI
90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir futbol izledik. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana gösterime sunduğu ilk 30 dakika baskısını bu maçta göremedik.
Siyah-beyazlı takım maç boyunca keyif vermediği gibi izleyenlerin keyfini kaçırdı. Hele hele rakip ligin en zayıf ekibi İstanbulspor olunca...
Siyah-beyazlılar üretken de değildi. Beşiktaş'ın attığı gol uzun süre unutulmayacak tarzdaydı. Biraz komik, biraz futbolumuzu anlatır cinsten! Hakem çift vuruş verirken N'Koudou neden direkt vurur, kaleci neden topu tutmak ister ve içeri atar?