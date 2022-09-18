İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael’e şok sözler: Sabote ediyor

Beşiktaş'ta kalede sorun var. Mert Günok ne durumda bilmiyorum ama iyileşmesini dört gözle bekliyoruz. Beşiktaş'ın dün en iyisi Masuaku'ydu. Weghorst da yine çok koştu, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı.