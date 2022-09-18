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Haberler Spor İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e şok sözler: Sabote ediyor

İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e şok sözler: Sabote ediyor

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından başta Ersin Destanoğlu olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor yazarları da karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken; Ahmet Çakar, Valerien Ismael hakkında şok sözler söyledi. İşte o yazılar...

18.09.2022 09:18 - Son Güncelleme: 18.09.2022 09:18
İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael’e şok sözler: Sabote ediyor

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI
90 dakika boyunca tatsız tuzsuz bir futbol izledik. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana gösterime sunduğu ilk 30 dakika baskısını bu maçta göremedik.

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İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael’e şok sözler: Sabote ediyor

Siyah-beyazlı takım maç boyunca keyif vermediği gibi izleyenlerin keyfini kaçırdı. Hele hele rakip ligin en zayıf ekibi İstanbulspor olunca...

İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael’e şok sözler: Sabote ediyor

Siyah-beyazlılar üretken de değildi. Beşiktaş'ın attığı gol uzun süre unutulmayacak tarzdaydı. Biraz komik, biraz futbolumuzu anlatır cinsten! Hakem çift vuruş verirken N'Koudou neden direkt vurur, kaleci neden topu tutmak ister ve içeri atar?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael’e şok sözler: Sabote ediyor

Tabii Ersin'in yediği iki gol de rakibe hediyeydi. İlk gol geçen hafta Emre'nin kapadığı köşeden yediği golün benzeriydi. İkincisinde adımlama yanlışlığı Ersin'e yakışmadı.

İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael’e şok sözler: Sabote ediyor

Beşiktaş'ta kalede sorun var. Mert Günok ne durumda bilmiyorum ama iyileşmesini dört gözle bekliyoruz. Beşiktaş'ın dün en iyisi Masuaku'ydu. Weghorst da yine çok koştu, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı.

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