Beşiktaş’ın şaşırtan zaafiyeti! Kaleye şutu çeken golü atıyor

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, lige yaptığı fırtına gibi başlangıcın ardından duraklamaya başladı.
Siyah beyazlıların kalesine gelen şutların gol yüzdesi dikkatleri çekti. Valerien Ismael'in öğrencilerinin kalesine gelen son 6 şutun 6'sı, son 15 şutun ise 10'u gol oldu.
DİĞER MAÇLARDA DA SENARYO AYNI
Ligde İstanbulspor'un iki gol attığı ilk takım olan Beşiktaş, sarı siyahlıların iki isabetli şutunda da kalesinde gol görmüş oldu. Alanyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir karşılaşmalarında da kaleyi bulan tüm şutlar gol oldu.
Valerien Ismael'in kırmızı kart cezası sebebiyle takımın başında maça çıkan Adam Murray, basın mensuplarının bu istatistikle alakalı sorusunun üzerine, "Uzaktan şut konusunun neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Bu gollere neden izin verdiğimize çözüm bulacağız. Belki de rakiplerin ataklarını biraz daha erken savunmaya başlamalıyız. Bu milli arada dinlenip çalışıp ekim ayına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.