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    • Spor
    • 17.09.2022 22:58
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    • 17.09.2022 23:11
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    Beşiktaş'ın şaşırtan zaafiyeti! Kaleye şutu çeken golü atıyor

    Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, ligde üst üste ikinci maçından da 3 puanı çıkaramadı. Sezon başında fırtına gibi bir başlangıç yapan ve şampiyonluğun adayları arasında gösterilen siyah beyazlıların üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlarken, ilginç bir istatistik de dikkatleri çekti. İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz da bu istatistiği kullanarak mücadeleden 1 puanı çıkardıklarını belirtti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın şaşırtan zaafiyeti! Kaleye şutu çeken golü atıyor

    Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, lige yaptığı fırtına gibi başlangıcın ardından duraklamaya başladı.

    Siyah beyazlıların kalesine gelen şutların gol yüzdesi dikkatleri çekti. Valerien Ismael'in öğrencilerinin kalesine gelen son 6 şutun 6'sı, son 15 şutun ise 10'u gol oldu.

    DİĞER MAÇLARDA DA SENARYO AYNI

    Ligde İstanbulspor'un iki gol attığı ilk takım olan Beşiktaş, sarı siyahlıların iki isabetli şutunda da kalesinde gol görmüş oldu. Alanyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir karşılaşmalarında da kaleyi bulan tüm şutlar gol oldu.

    Valerien Ismael'in kırmızı kart cezası sebebiyle takımın başında maça çıkan Adam Murray, basın mensuplarının bu istatistikle alakalı sorusunun üzerine, "Uzaktan şut konusunun neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Bu gollere neden izin verdiğimize çözüm bulacağız. Belki de rakiplerin ataklarını biraz daha erken savunmaya başlamalıyız. Bu milli arada dinlenip çalışıp ekim ayına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

        İSTANBULSPOR DERSİNE ÇALIŞMIŞ
        İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, "Bu hafta boyunca 25-30 metreden şut çalıştık. Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli şutların gol olduğu istatistiği vardı. Bu istatistik bizi yanıltmadı." diyerek zor maçta çıkarılan bir puanın tesadüf olmadığını futbolseverlere gösterdi. İstanbulspor'un iki golü de uzak mesafeden net şutlar ile gelmişti.

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