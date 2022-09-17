Beşiktaş’ın şaşırtan zaafiyeti! Kaleye şutu çeken golü atıyor

Valerien Ismael'in kırmızı kart cezası sebebiyle takımın başında maça çıkan Adam Murray, basın mensuplarının bu istatistikle alakalı sorusunun üzerine, "Uzaktan şut konusunun neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Bu gollere neden izin verdiğimize çözüm bulacağız. Belki de rakiplerin ataklarını biraz daha erken savunmaya başlamalıyız. Bu milli arada dinlenip çalışıp ekim ayına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.