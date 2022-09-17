İsmail Kartal adım adım Hatayspor'a! Fenerbahçe'de harikalar yaratmıştı

Süper Lig'de istediği performanstan uzak bir görüntü çizen Hatayspor'da fatura teknik direktör Serkan Özbalta'ya kesiliyor. Ligde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ekip, Özbalta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
ADIM ADIM İSMAİL KARTAL
Güney ekibinin teknik direktörlük için en güçlü adayı ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile harikalar yaratan ve Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından yolların ayrıldığı İsmail Kartal...
VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Fanatik'te yer alan habere göre Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan gibi isimlerle de masaya oturan Hatayspor, İsmail Kartal isminin üzerinde karar kıldı. Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının duyurulmasının ardından tecrübeli teknik adam ile anlaşmanın sağlanması bekleniyor.