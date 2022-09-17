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    • Spor
    • 17.09.2022 17:50
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    • 17.09.2022 17:52
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    İsmail Kartal adım adım Hatayspor'a! Fenerbahçe'de harikalar yaratmıştı

    Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrılması an meselesi... Güney temsilcisinin gündemine Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan gibi isimler gelirken, yönetim bomba bir ismi takımın başına getiriyor. Hatayspor, Serkan Özbalta ile yollarını ayıracacak ve İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İsmail Kartal’ın yeni adresi belli oluyor!

    Süper Lig'de istediği performanstan uzak bir görüntü çizen Hatayspor'da fatura teknik direktör Serkan Özbalta'ya kesiliyor. Ligde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ekip, Özbalta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    ADIM ADIM İSMAİL KARTAL

    Güney ekibinin teknik direktörlük için en güçlü adayı ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile harikalar yaratan ve Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından yolların ayrıldığı İsmail Kartal...

    VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

    Fanatik'te yer alan habere göre Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan gibi isimlerle de masaya oturan Hatayspor, İsmail Kartal isminin üzerinde karar kıldı. Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının duyurulmasının ardından tecrübeli teknik adam ile anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

        HARİKALAR YARATTI

        İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı şaha kaldırmış ve ligi Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Kartal, sarı lacivertlilerin dışında Konyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor takımlarını da çalıştırmıştı.

        Süper Lig'de şu ana kadar sadece Kasımpaşa'da teknik direktörlük değişimi yaşanırken, Hatayspor'da Kartal'ın göreve gelmesi durumunda ikinci değişiklik yaşanmış olacak.

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        Haberler Spor İsmail Kartal adım adım Hatayspor'a! Fenerbahçe'de harikalar yaratmıştı
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