İsmail Kartal adım adım Hatayspor'a! Fenerbahçe'de harikalar yaratmıştı

Süper Lig'de istediği performanstan uzak bir görüntü çizen Hatayspor'da fatura teknik direktör Serkan Özbalta'ya kesiliyor. Ligde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ekip, Özbalta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.